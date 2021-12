Buch­füh­rung verstehen

Akti­va, Pas­si­va, „Soll und Haben" ver­mit­telt der vier­tei­li­ge Online-Kurs „Buch­füh­rung ver­ste­hen" der VHS Bam­berg Stadt ab Mon­tag, 10. Janu­ar, 19 Uhr. Teil­neh­men­de ler­nen Bilan­zen und Unter­neh­mens­zah­len zu ver­ste­hen, mit die­sen rich­tig umzu­ge­hen und auch umfang­rei­che Buchun­gen vom Beleg bis zur Abschluss­bu­chung eigen­stän­dig durch­zu­füh­ren. Kurs­num­mer 2200. Mehr Infos und Anmel­dung auf www​.vhs​-bam​berg​.de oder tele­fo­nisch unter 0951/87–1108.

Durch bes­se­res Prä­sen­tie­ren überzeugen

Die VHS Bam­berg Stadt bie­tet am Diens­tag, 11. Janu­ar, von 18 bis 20 Uhr den Online-Kurs „Durch bes­se­res Prä­sen­tie­ren über­zeu­gen" an. Der Kurs ver­mit­telt Grund­la­gen von Prä­sen­ta­ti­ons­tech­ni­ken und Ver­hal­tens­wei­sen sowie die Unter­stüt­zung von visu­el­len Medi­en. Kurs­num­mer 2103.

Aben­teu­er Hand­schrift. Deut­sche Schreib­schrift lesen lernen

„Aben­teu­er Hand­schrift. Deut­sche Schreib­schrift lesen ler­nen" heißt ein neu­er Online-Kurs der VHS Bam­berg Stadt. Er star­tet am Mitt­woch, 10. Janu­ar, und fin­det sechs Mal von 15.30 bis 16.30 Uhr statt. Alte Brie­fe, Rezep­te oder Post­kar­ten sind in der so genann­ten Spitz­fe­der­kur­rent ver­fasst wor­den. Damit das Lesen die­ser Schrift trai­niert wird, wer­den Vor­la­gen in Schön­schrift zur Hil­fe genom­men. Im Kurs wer­den die gebräuch­li­chen For­men der Deut­schen Schreib­schrift aus dem 19. und 20. Jahr­hun­dert ver­mit­telt. Kurs­num­mer 6009.

Pila­tes, Fel­den­krais und VinyasaYoga

Sport in den eige­nen vier Wän­den: Die VHS Bam­berg Stadt bie­tet eine Rei­he neu­er Online-Kur­se an, die in der Woche ab dem 10. Janu­ar star­ten. „Pila­tes" (4946 und 4949), „Power Pila­tes" (4947) und Vin­ya­saY­o­ga ermög­li­chen ein ganz­heit­li­ches Kör­per­trai­ning und stär­ken die Kör­per­ba­lan­ce. Auch neue Online-Kur­se Fel­den­krais (4995 und 4993) begin­nen in der Woche nach den Weih­nachts­fe­ri­en.

Rücken­fit, Kör­per­fit und SHi­NE DANCE FITNESS

Wer Lust auf Bewe­gung Zuhau­se hat, der ist bei den Online-Kur­sen „Rücken­fit-Kör­per­fit" (4997), „Bam­berg bleibt fit" (4998) und SHi­NE DANCE FIT­NESS (4948) der VHS Bam­berg Stadt rich­tig. Die Kur­se star­ten am 10. bzw. 12. Janu­ar.

Lern­tech­ni­ken für Erwachsene

Im Alten E‑Werk der VHS Bam­berg Stadt fin­det ab Mon­tag, 17. Janu­ar, 18.30 Uhr, der zwei­tei­li­ge Kurs „Lern­tech­ni­ken für Erwach­se­ne" statt. Vie­le Erwach­se­ne wol­len sich wei­ter­bil­den und wei­ter­hin ler­nen, stel­len aber fest, dass die Lern­stra­te­gien feh­len. Im Kurs wer­den ratio­nel­le Lern­tech­ni­ken und Stra­te­gien für Erwach­se­ne ver­mit­telt. Kurs­num­mer 7300.

Online-Kurs: MS Office – kurz und bündig

Die VHS Bam­berg Stadt bie­tet am Mon­tag, 17. Janu­ar, 18.30 Uhr, den drei­tei­li­gen Online-Kurs „MS Office – kurz und bün­dig" an. Im Kurs wird eine Ein­füh­rung in die Micro­soft Office Pro­gram­me Word (Text­be- und ‑ver­ar­bei­tung), Excel (Tabel­len­kal­ku­la­ti­on) und Power­point (Prä­sen­ta­ti­on) ange­bo­ten. Kur­ze Übun­gen sind eben­falls vor­ge­se­hen. Die Bedie­nung von Win­dows 10 und die Soft­ware Micro­soft­Of­fice ab Ver­si­on 2013 sind Vor­aus­set­zung für die Teil­nah­me. Kurs­num­mer 2540.

Web­sei­ten abmahn­si­cher gestalten

Die VHS Bam­berg Stadt ver­an­stal­tet am Don­ners­tag, 27. Janu­ar, von 18 bis 19.30 Uhr den Online-Kurs „Web­site abmahn­si­cher gestal­ten". Der Kurs ver­mit­telt den Teil­neh­men­den einen Über­blick über die ein­zel­nen Bestand­tei­le ihrer Home­page, wel­che ein Sicher­heits­ri­si­ko für Abmah­nun­gen dar­stel­len. Außer­dem wird eine Check­li­ste vor­ge­stellt, wel­che Punk­te auf Home­pages von Unter­neh­men ange­passt wer­den soll­ten. Kurs­num­mer 2520.