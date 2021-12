Die ehren­amt­li­chen Bür­ger­bus­pro­jek­te des Land­krei­ses Bay­reuth wur­den mit dem Ehren­amts­preis von TVO, dem blau­en TVO-Ehren­amts­en­gel, aus­ge­zeich­net. In Anwe­sen­heit von Land­rat Flo­ri­an wur­de der blaue Engel am Mon­tag in Wai­schen­feld stell­ver­te­tend für alle 48 ehren­amt­li­chen Fah­re­rin­nen und Fah­rer an Karo­la Fich­tel aus Engel­meß, Maria Strecken­bach aus Spei­chers­dorf, Wolf­gang Zwing aus Emt­manns­berg und Micha­el Schu­ster aus Wai­schen­feld über­ge­ben. Gewür­digt wur­den dabei ins­be­son­de­re 10.000 unent­gelt­lich erbrach­te Ein­satz­stun­den pro Jahr, ein Ange­bot spe­zi­ell für die immo­bi­le länd­li­che Bevöl­ke­rung, sowie die pan­de­mie­be­ding­te Umfunk­tio­nie­rung des Bür­ger­bus­ses zum Impf­bus auf ehren­amt­li­cher Basis.

Land­rat Wie­de­mann: „Vie­len Dank an TVO für die­se Aus­zeich­nung. Ich bin stolz auf unser Bür­ger­bus­pro­jekt und möch­te die­se Aus­zeich­nung zum Anlass neh­men, mich bei allen Fah­re­rin­nen und Fah­rern für ihren her­vor­ra­gen­den Ein­satz zu bedan­ken. Sie alle sind Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, die sich vor­bild­lich und unei­gen­nüt­zig für unse­re Gesell­schaft und das Gemein­wohl einbringen.“