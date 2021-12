Bier-Genuss, Kel­ten und Mountain-Biken

Fröh­li­che Gesich­ter, locke­re Gesprä­che und typi­sche Spe­zia­li­tä­ten – auch 2022 bie­tet die Tou­ris­mus­re­gi­on Obermain•Jura wie­der zahl­rei­che Erleb­nis­tou­ren für Gäste und Ein­hei­mi­sche an. Wie immer wer­den beson­de­re Land­schafts­er­leb­nis­se kom­bi­niert mit kul­tu­rel­len Beson­der­hei­ten und frän­ki­schem Genuss.

Egal, ob zu Fuß oder mit dem Rad – Exper­ten und hei­mi­sche Tou­ren­gui­des ent­füh­ren die Teilnehmer/​innen dabei an Orte und zu Men­schen, die Geschich­te und Geschich­ten der Regi­on erzäh­len. Selbst­ver­ständ­lich führt so man­che Tour zu den High­lights der Regi­on, wie zum barocken Klo­ster Banz oder rund um den Staf­fel­berg, aber die Wan­der- und Rad­füh­rer zei­gen eben­so die unbe­kann­ten Ecken der Region.

Ter­mi­ne 2022

Bier-Geschich­ten und Genuss

Die belieb­te Bier-Erleb­nis­tour fin­det 2022 am 1. April sowie am 4.1 Novem­ber 2021 ab 17.30 Uhr in der Fuch­sen­müh­le statt. Die Teilnehmer/​innen dür­fen sich auf eine pro­fes­sio­nel­le Bier­ver­ko­stung mit Som­me­lier, Bier-Geschichte(n) vom Hei­mat­pfle­ger und einem mehr­gän­gi­gen Menü freu­en. Die Kosten betra­gen 60 Euro.

Auf den Spu­ren der Kelten

Los geht es am 23. April 2022 und 28. Mai 2022 jeweils um 14 Uhr am Wan­der­park­platz in Roman­s­thal zur Exper­ten­füh­rung „Kel­ten am Staf­fel­berg“ mit anschlie­ßen­der Kel­ten-Mahl­zeit. Auf der zir­ka fünf Kilo­me­ter lan­gen Wan­de­rung besu­chen die Teilnehmer/​innen die ehe­ma­li­ge Gra­bungs­stel­le „Zan­gen­tor“. Die Erleb­nis­tour kostet 37 Euro pro Person.

MTB: Bike, Beer & Grill

Die etwa 35 Kilo­me­ter lan­ge Moun­tain­bike-Tour star­tet am 21. Mai 2022 um 11 Uhr am Markt­platz in Lich­ten­fels und führt über unge­fähr 600 Höhen­me­ter durch den Land­kreis. Im Preis von 69 Euro sind die geführ­te MTB-Tour inklu­si­ve Gui­de, eine Braue­rei­be­sich­ti­gung der Brauma­nu­fak­tur Lip­pert mit Ver­ko­stung, frän­ki­sche Spe­zia­li­tä­ten vom Grill sowie Geträn­ke enthalten.

MTB: Bike & Fish

Die Tour umfasst eine rund 35 Kilo­me­ter lan­ge geführ­te Moun­tain­bike-Tour, eine klei­ne Stär­kung zwi­schen­durch, regio­na­le Fisch­zucht­spe­zia­li­tä­ten aus eige­ner Zucht und Geträn­ken für 69 Euro. Los geht es am 2. Juli 2022 um 11 Uhr am Markt­platz in Lichtenfels.

MTB: Über Stock und Stein

Gestar­tet wird am 24. Sep­tem­ber 2022 um 11 Uhr am Lich­ten­fel­ser Markt­platz. Die Teilnehmer/​innen dür­fen sich auf eine rund 40 Kilo­me­ter lan­ge geführ­te Moun­tain­bike-Tour über unge­fähr 800 Höhen­me­ter durch den Land­kreis freu­en. Zur Stär­kung gibt es Kaf­fee und Kuchen sowie ein Abschluss­ge­tränk. Die Kosten betra­gen 39 Euro.

Klo­ster Banz: Herbst­li­cher Natur-Genuss

Die­se Exper­ten­füh­rung rund um Klo­ster Banz umfasst auch einen Besuch auf der Streu­obst­wie­se und ein Pick­nick mit zahl­rei­chen Apfel­krea­tio­nen und Kaf­fee. Gestar­tet wird am 1. Okto­ber 2022 um 12.30 Uhr in Hau­sen am Park­platz der Fir­ma Rös­ler. Die Wan­de­rung zum Klo­ster Banz erstreckt sich über sechs Kilo­me­ter. Die Kosten für die herbst­li­che Erleb­nis­tour belau­fen sich auf 30 Euro.

Viel­falt, die Freu­de macht, verschenken!

Weih­nach­ten und der ein oder ande­re hat viel­leicht noch kein Geschenk: Die Erleb­nis­tou­ren kön­nen auch ver­schenkt wer­den. Mit den Gut­schei­nen der Tou­ris­mus­re­gi­on Obermain•Jura kann man Freun­den und Fami­lie Zeit und ein ganz beson­de­res Erleb­nis besche­ren. Die Gut­schei­ne sind ab sofort bei der Volks­hoch­schu­le Lich­ten­fels (Mail: vhs@​landkreis-​lichtenfels.​de, Tele­fon­num­mer 09571/18–9260) erhältlich.

Gut zu wissen

Alle Tou­ren dau­ern zwi­schen vier und fünf Stun­den, wer­den von hei­mi­schen Tou­ren­gui­des beglei­tet und beinhal­ten ein klei­nes Dan­ke­schön. Um exklu­si­ve Erleb­nis­se garan­tie­ren zu kön­nen, ist die Teil­neh­mer­zahl bei allen Tou­ren begrenzt. Es gilt der Zeit­punkt der Anmel­dung. Eine Teil­nah­me ist nur bei vor­he­ri­ger Anmel­dung unter www​.vhs​-lif​.de und Bezah­lung (per SEPA-Last­schrift) im Vor­aus mög­lich. Es gel­ten die AGB der VHS im Land­kreis Lich­ten­fels. Alle Anga­ben ohne Gewähr.