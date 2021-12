Am 17. und 18.12.2021 füh­ren wir die 21-jäh­ri­ge Tra­di­ti­on der HUEB­NO­TIX-Weih­nachts­kon­zer­te fort. Und wir sind froh, dies zusam­men mit dem Ver­an­stal­tungs­team des Bay­reu­ther ZEN­TRUMs stem­men zu kön­nen, denn die Pla­nun­gen für ein Kon­zert in Pan­de­mie­zei­ten kosten einen wirk­lich Nerven!

Das Hygie­nekon­zept im ZEN­TRUM ist her­vor­ra­gend. Eine moder­ne Lüf­tungs­an­la­ge, grö­ße­re Abstän­de bei der Bestuh­lung, FFP2 Mas­ken­pflicht im Haus und dazu die aktu­ell gel­ten­den 2G+ Vor­ga­ben. Übri­gens: wer es nicht recht­zei­tig zu einer offi­zi­el­len Test­sta­ti­on schafft und einen Schnell­test mit­bringt, kann sich vor Ort unter Auf­sicht testen lassen.

So wol­len wir mit Euch einen schö­nen Kon­zert­abend in einem etwas klei­ne­ren Kreis ver­brin­gen und dabei den best­mög­li­chen Schutz aller Betei­lig­ten ermöglichen.

Zusätz­lich zur FFP2-Mas­ke und zum aktu­el­len Covid-Test­nach­weis braucht Ihr ein Aus­weis­do­ku­ment und Euren Impf- oder Genesenen-Nachweis.

Das gilt natür­lich auch für uns Musi­ker und unse­re lang­jäh­ri­ge Freun­din „Bek­ki“ Wag­ner, die es auch kaum erwar­ten kann, bei ihrem Gast­spiel Gei­ge und Bogen zum Glü­hen zu bringen.

Und… es gibt noch Tickets! An allen Vor­ver­kaufs­stel­len und online beim Ticket-Shop im Wie­sent­bo­ten. Rest­kar­ten gibt es dann mit etwas Glück für Spät­ent­schlos­se­ne an der Abendkasse.

Los geht’s an bei­den Aben­den um 20:00 Uhr. Die Türen öff­nen bereits um 18:30 Uhr. Bedenkt bit­te, dass es bei der Ein­lass­kon­trol­le und den Selbst­tests vor Ort zu Ver­zö­ge­run­gen kom­men kann.

HUEB­NO­TIX – Back To The Roots – Leu­te… wir freu­en uns auf Euch, wie Kin­der auf den ersten Schnee!!!

Eure HUEB­NO­TI­KER

Bereits seit 19 Jah­ren prä­sen­tie­ren wir Unplug­ged-Kon­zer­te auf zahl­rei­chen Büh­nen, Festi­vals und Events. Unse­re Pas­si­on sind die Mei­ster­wer­ke von Musik­grö­ßen wie Peter Gabri­el, Paul Simon, Pink Floyd, den Beat­les, Super­tramp, Cold­play, Jamie Cul­lum und vie­len wei­te­ren Künstlern.

Mit unse­rem unver­wech­sel­ba­ren Aku­stik-Stil und viel Lie­be zum Detail inter­pre­tie­ren wir die­se Songs über­wie­gend neu. Und genau das ist das Span­nen­de an unse­rer hand­ge­mach­ten Live-Musik, denn wer hat zum Bei­spiel „Time“ von Pink Floyd oder Paul Simon´s „You can call me Al“ schon mal aku­stisch gehört?!

Neben unse­rer tra­di­tio­nel­len 4er-Beset­zung, bestehend aus Aku­stik­gi­tar­re, Kla­vier & Ham­mond­or­gel, E‑Kontrabass und Schlag­zeug, holen wir uns häu­fig musi­ka­li­sche Ver­stär­kung durch unse­ren lang­jäh­ri­gen Freund Mike Mül­ler an den Per­cus­sions. Sei­ne Gast­auf­trit­te bei HUEB­NO­TIX-Kon­zer­ten sor­gen durch sei­ne mit­rei­ßen­den Rhyth­men immer wie­der für Furore.