Der Offe­ne Arbeits­kreis Fami­li­en­ge­schichts­for­schung des Evan­ge­li­schen Bil­dungs­wer­kes lädt am Diens­tag, 14.12.2021 um 18.00 Uhr zu einer Online-Talk­run­de mit Erfah­rungs­aus­tausch ein.

Die zur Fami­li­en­for­schung dis­ku­tier­ten The­men bei unse­ren Work­shops sind all­um­fas­send und rei­chen von grund­sätz­li­chen Anfän­ger­fra­gen bis hin zur Über­win­dung des unaus­weich­li­chen „toten Punk­tes“. Von der Erkun­dung genea­lo­gi­scher Quel­len in Archi­ven bis zur Befra­gung von Zeit­zeu­gen und dem Aus­tausch mit ande­ren For­schern wird alles erör­tert und hilft so man­chem ent­schei­dend wei­ter, so dass Neu­ein­stei­ger wie auch Fort­ge­schrit­te­ne von unse­ren Work­shops profitieren.

Die Teil­nah­me ist kosten­frei und offen für alle Inter­es­sier­ten. Eine Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich. Teil­neh­men­de benö­ti­gen einen Inter­net­an­schluss und ein End­ge­rät mit Kame­ra und Mikro­fon. Die Zugangs­da­ten sind unter www​.ober​fran​ken​-mit​te​.de zu finden.