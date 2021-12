Die Obe­re Stadt­ga­le­rie des Kunst­ver­ein Kulm­bach e.V. in der Obe­ren Stadt 10 ist ab Sams­tag, den 10.12. wie­der geöff­net. Aktu­ell gestal­tet der Ver­ein zusätz­lich zu der lau­fen­den Herbst- & Win­ter­aus­stel­lung mit rund 85 Arbei­ten von 31 Mit­glie­dern des Kunst­ver­ein Kulm­bach e.V. in Koope­ra­ti­on mit der Grup­pe Jun­ge Kunst Kro­nach (www​.insta​gram​.com/​j​u​n​g​e​k​u​n​s​t​k​r​o​n​a​ch/) die Schau­fen­ster der Obe­ren Stadt­ga­le­rie neu. Dort wer­den leuch­ten­de & nicht leuch­ten­de Objek­te der jun­gen Künst­le­rIn­nen zu sehen sein. Es gibt also viel Neu­es zu entdecken!

Die Obe­re Stadt­ga­le­rie ist noch bis 30. Janu­ar 2022 zu den gewohn­ten Öff­nungs­zei­ten geöff­net (Sa & So von 13 bis 16 Uhr). Das Histo­ri­sche Bad­haus im Ober­hacken 34 ist mit dem zwei­ten Teil der Herbst- & Win­ter­aus­stel­lung Fr, Sa & So von 13 bis 17 Uhr geöff­net. Ein Besuch ist jeweils für Geimpf­te & Gene­se mit nega­ti­vem POC- oder PCR-Test­nach­weis (2G+) möglich.