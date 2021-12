Extrem gefähr­li­cher Ge gner

medi bay­reuth emp­fängt zuletzt sehr star­ke Frank­fur­ter­Der 10. Spiel­tag in der easy­Credit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga hält am Sams­tag um 18:00 Uhr eine tücki­sche Auf­ga­be für medi bay­reuth bereit. Der Blick auf die Tabel­le sowie auf die aktu­el­len Sta­ti­sti­ken des näch­sten Geg­ners wür­de eine doch unter nor­ma­len Umstän­den abso­lut mach­ba­re Auf­ga­be für das Team der HEROES OF TOMOR­ROW erwar­ten las­sen. Bei genaue­rem Hin­se­hen wird aber schnell klar, dass im Heim­spiel gegen die FRA­PORT SKY­LI­NERS eine durch­schnitt­li­che Lei­stung sicher­lich nicht genü­gen wird. Mit nur 72,4 Punk­ten pro Par­tie, 19,1 Ball­ver­lu­sten sowie einer Team-Effek­ti­vi­tät von 75,1 bele­gen die Hes­sen im Moment in allen drei Kate­go­rien den letz­ten Platz in der BBL. Vie­les davon stammt jedoch noch aus dem miss­glück­ten Sai­son­start mit sechs Nie­der­la­gen aus den ersten sie­ben Spie­len. Doch schon in die­ser Nega­tiv­se­rie fin­det sich das erste dicke Aus­ru­fe­zei­chen, das medi Head Coach Raoul Kor­ner sei­nem Team vor dem Spiel gegen die Hes­sen sicher­lich auf­zei­gen wird. Mit 88:80 sieg­ten die SKY­LI­NERS am 6. Spiel­tag bei ratio­pharm ulm und deu­te­ten hier schon ein­mal ihr Poten­ti­al an. Zuletzt lief es rich­tig gut für die Frank­fur­ter und das Team von Trai­ner Die­go Ocam­po sieg­te zwei wei­te­re Male. Mit 83:78 gewann man in Würz­burg und am letz­ten Spiel­tag ließ man mit einem 80:73-Heimsieg gegen Crails­heim (ohne Badio und McLean, dafür wie­der mit dem nach Ver­let­zung zurück­ge­kehr­ten Taz Robert­son) noch­mals rich­tig auf­hor­chen. Vol­le Kon­zen­tra­ti­on, Team­play und abso­lu­te Ein­satz­be­reit­schaft wer­den vom gesam­ten medi-Team gefragt sein, um wie zuletzt bei den Spie­len in Bam­berg, gegen den MBC und in Hei­del­berg auch gegen die SKY­LI­NERS als Sie­ger das Spiel­feld ver­las­sen zu kön­nen und so BBL-Erfolg Num­mer vier in Serie einzufahren.