Wie die CSU-Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Gud­run Bren­del-Fischer erfreut mit­teilt, ste­hen lan­des­weit im Jahr 2022 für die Schlüs­sel­zu­wei­sun­gen 4,0 Mrd. Euro zur Ver­fü­gung. „Ein Plus von 1,7 % oder 67 Mio. Euro“, erklärt die Bay­reu­ther Poli­ti­ke­rin. Die Schlüs­sel­zu­wei­sun­gen sind der größ­te Ein­zel­po­sten im kom­mu­na­len Finanz­aus­gleich. „Für die Gemein­den bedeu­ten sie eine zuver­läs­si­ge Finanz­quel­le. Die Gel­der kön­nen nach eige­nem Belie­ben zur Erfül­lung der kom­mu­na­len Auf­ga­ben ver­wen­det wer­den“. Die Gemein­den erhal­ten 2,56 Mrd. Euro, die Land­krei­se 1,44 Mrd. Euro. Ins­ge­samt erreicht der kom­mu­na­le Finanz­aus­gleich in 2022 ein Spit­zen­ni­veau von ins­ge­samt über 10,56 Mrd. Euro. Das ist ein Plus von rund 245 Mio. Euro. Die teil­wei­se hohen Ver­lu­ste der Kom­mu­nen bei der Gewer­be­steu­er durch die Coro­na-Kri­se sol­len zudem abge­mil­dert wer­den. „Der Frei­staat stellt hier­zu 330 Mil­lio­nen Euro zur Ver­fü­gung“, sagt Bren­del-Fischer. „Als schnel­le Hil­fe wer­den noch im Jahr 2021 eine Abschlags­zah­lung in Höhe von 200 Mil­lio­nen Euro ausgezahlt.“

Gemein­de: Schlüs­sel­zu­wei­sung 2022 in Euro