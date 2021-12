Sport ist wich­tig, auch und gera­de in Zei­ten von Coro­na. In die­sen Jahr erwar­ben beim FC-Stöck­ach 37 Per­so­nen (17 Erwach­se­ne sowie 20 Kin­der und Jugend­li­che) die­ses staat­lich aner­kann­te Abzei­chen des Deut­schen Olym­pi­schen Sport­bun­des (DOSB). Nicht nur für Kin­der und Jugend­li­che hat das Sport­ab­zei­chen eine gro­ße gesund­heit­li­che Bedeu­tung. Auch für bereits sport­lich akti­ve jun­ge und und älte­re Men­schen, stellt die Teil­nah­me stets eine Her­aus­for­de­rung dar und bie­tet eine ange­neh­me Alter­na­ti­ve zum beruf­li­chen All­tag oder dem Ruhe- bzw. Unru­he­zu­stand. Natür­lich moti­viert auch das sport­li­che „Gemein­schafts­er­leb­nis“ zur Teil­nah­me an die­sem Qutdoor-Sport.

Das gol­de­ne Sport­ab­zei­chen mit der Zahl „40“ erhielt unser älte­ster Teil­neh­mer Lud­wig Haas (80 Jah­re). Neben einer Ehren­ur­kun­de sowie dem Ehren­ab­zei­chen des Baye­ri­schen Lan­des­sport­ver­ban­des, erhielt Haas ein Bild mit Sport­mo­ti­ven durch den Ver­ein. Bereits zum 39. Mal erhielt Anne­lie­se Hitsch­fel ihr gol­de­nes Sportabzeichen.

Ver­eins­vor­sit­zen­de Hele­ne Drewicke, 2. Bür­ger­mei­ster Ste­fan Geb­hardt von der Markt­ge­mein­de Igen­s­dorf sowie Abtei­lungs­lei­ter Man­fred Fin­kes gra­tu­lier­ten allen erfolg­rei­chen Sport­le­rin­nen und Sportlern.

Das Jugend-Sport­ab­zei­chen erhiel­ten Han­na Abou­zid, Jonas Abou­zid, Elli Bar­ko­witsch, Isa­bel­la Bar­ko­witsch, Lot­ta Fischer, Mali­na Frei­tag, Jonas Frie­be, Stef­fen Gajow­ski, Erik Gajow­ski, Seba­sti­an Hänsch, Fran­zis­ka Hänsch, Johan­na Hem­pfling, Pau­li­ne Hem­pfling, Jakob Schö­fer, Anna Hof­mann, Anna Weber, Mar­le­ne Weber, Chia­ra Wei­din­ger, Sas­kia Wei­din­ger, Deni­se Ziegler.

Das Erwach­se­nen-Sport­ab­zei­chen erhiel­ten Thor­sten Adel­hardt, Jür­gen Bar­ko­witsch, Oli­ver Events, Man­fred Fin­kes, Hei­ke Frei­tag, Jür­gen Gajow­ski, Lud­wig Haas, Anne­lie­se Hitsch­fel, Hel­ga Kraus, Felix Mei­er, Susan­ne Rehm, Hel­mut Reinfel­der, Karin Schüp­fer­ling, Die­ter Schuler, Lukas Sin­ger, Nadi­ne Stief, Rico Stief.

Text: Man­fred Finkes