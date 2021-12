Der Baye­ri­sche Arbeits­markt­fonds will mit sei­nen Pro­jek­ten Frau­en auf dem regio­na­len Arbeits­markt lang­fri­stig inte­grie­ren. Beson­ders Frau­en, die nach einer Fami­li­en­pha­se in den Beruf zurück­keh­ren wol­len, ste­hen vor der Her­aus­for­de­rung Beruf und Fami­lie zu ver­ein­ba­ren, ihre Poten­zia­le ein­set­zen und ent­wickeln zu kön­nen und mit der Ent­wick­lung in der Arbeits­welt Schritt zu halten.

Hier setzt das Pro­jekt „Neue Hori­zon­te – Beruf­li­che Per­spek­ti­ven für Frau­en“ der bfz gGmbH Bam­berg an. Dazu Bay­erns Arbeits­mi­ni­ste­rin Caro­li­na Traut­ner: „Digi­ta­le Lern- und Arbeits­me­tho­den gewin­nen wei­ter an Bedeu­tung. Des­halb kön­nen die Teil­neh­me­rin­nen an dem Pro­jekt sich in einem Mix von Prä­senz- und E‑Lear­ning-Ange­bo­ten qua­li­fi­zie­ren. Beglei­tet wer­den die Teil­neh­me­rin­nen mit einem umfang­rei­chen Case-Manage­ment. Prak­ti­ka und Betreu­ung auch nach Auf­nah­me der Beschäf­ti­gung gewähr­lei­sten eine erfolg­rei­che und nach­hal­ti­ge Rück­kehr in den Arbeits­markt. Frau­en kön­nen nach einer Fami­li­en­pha­se ihre Fach­kom­pe­tenz in einer fle­xi­blen und digi­ta­len Arbeits­welt ein­set­zen und bewei­sen. Ich freue mich, dass wir die­ses Pro­jekt mit rund 150.000 Euro aus dem baye­ri­schen Arbeits­markt­fonds für die näch­sten zwei Jah­re unter­stüt­zen können.“

Das Pro­jekt­kon­zept berück­sich­tigt die durch die Coro­na-Pan­de­mie ver­än­der­ten per­sön­li­chen und arbeits­markt­li­chen Bedin­gun­gen, die Frau­en beson­ders betref­fen, wie die Zurück­stel­lung von beruf­li­chen Ent­wick­lungs­schrit­ten und den Auf­schub des Wiedereinstiegs.

Aus dem Arbeits­markt­fonds wer­den inno­va­ti­ve und ziel­ge­rich­te­te Maß­nah­men zur Qua­li­fi­zie­rung und Arbeits­för­de­rung unter­stützt, die nicht im Rah­men der bestehen­den Arbeits­markt­in­stru­men­te durch­ge­führt wer­den kön­nen. Die Pro­jek­te wur­den von den Mit­glie­dern der Arbeits­grup­pe Arbeits­markt­fonds, bestehend aus Ver­tre­tern der Wirt­schaft, der Kam­mern, der Gewerk­schaf­ten, der Bun­des­agen­tur für Arbeit und der Staats­re­gie­rung, ausgewählt.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur För­de­rung aus dem Baye­ri­schen Arbeits­markt­fonds fin­den Sie hier: http://​www​.stmas​.bay​ern​.de/​a​r​b​e​i​t​/​f​o​n​d​s​/​i​n​d​e​x​.​php