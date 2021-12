Forch­heim – Am drit­ten Advent, 12.Dezember 2021 fin­det die „Besinn­li­che Stun­de“, eine Advent­s­an­dacht in der Chri­stus­kir­che um 15 Uhr statt. Gitar­ren­mu­sik mit Alex­an­der Feser und Text­le­sun­gen laden dazu ein, sich auf die Vor­weih­nachts­zeit ein­zu­stim­men. Die Kir­chen­ge­mein­de lädt herz­lich dazu ein, die­se beson­de­re Jah­res­zeit bewusst zu erle­ben. Wie in Got­tes­dien­sten üblich, gilt die 3G-Rege­lung, eine Anmel­dung ist nicht nötig. Wir bit­ten Sie einen ent­spre­chen­den Nach­weis bereit zu hal­ten. Der Ein­tritt ist frei, um Spen­den wird gebeten.