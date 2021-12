Beginn der Bau­pha­se 4 – Ände­rung der Verkehrsführungen

Das Staat­li­che Bau­amt Bam­berg führt seit Mit­te Mai Arbei­ten zur Instand­set­zung der vier Brücken­bau­wer­ke und zur Fahr­bahn­sa­nie­rung im Bereich der teil­ge­sperr­ten B 4, Anschluss­stel­le Gaud­litz durch.

Die Arbei­ten an der öst­li­chen Brücke im Zuge der B4 über den Anschluss­stel­len­ast, an der Nord­hälf­te von Lau­ter­brücke und Flut­durch­lass sowie an der öst­li­chen Rich­tungs­fahr­bahn konn­ten ter­min­ge­recht abge­schlos­sen wer­den. Ab Diens­tag bis Frei­tag (7. – 10. Dezem­ber 2021) wird die Ver­kehrs­füh­rung für die neue Bau­pha­se 4 auf der B 4 West­tan­gen­te umgebaut.

Die nun begin­nen­de Bau­pha­se 4 umfasst die Fer­tig­stel­lung der Mit­tel­strei­fen­be­fe­sti­gung sowie die Her­stel­lung der Schutz­ein­rich­tun­gen am Mit­tel­strei­fen. Die Arbei­ten wer­den etwa zwei Wochen in Anspruch nehmen.

Der Ver­kehr wird in die­ser Bau­pha­se ein­strei­fig in jeder Rich­tung auf dem jeweils äuße­ren Fahr­strei­fen der bei­den Rich­tungs­fahr­bah­nen geführt. Durch die neu­en Ver­kehrs­füh­run­gen ent­ste­hen für alle Ver­kehrs­teil­neh­mer ver­än­der­te Situa­tio­nen, die anfangs eine erhöh­te Auf­merk­sam­keit erfordern.

Die Bau­pha­se 8 im Bereich Lau­ter­brücke / Flut­brücke wur­de bereits im Zusam­men­hang mit der nun abge­schlos­se­nen Bau­pha­se 7 ausgeführt.

Des­halb kann bereits im Lauf der näch­sten Woche die nörd­li­che Abfahrts­ram­pe von der B4 zur Gaud­litz-Kreu­zung wie­der für den Ver­kehr frei­ge­ge­ben und die groß­räu­mi­ge Umlei­tung über Neu­ses auf­ge­ho­ben werden.

Details dazu wer­den in einer geson­der­ten Pres­se­mit­tei­lung bekannt gegeben.

Für unver­meid­ba­re Beein­träch­ti­gun­gen und Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen wäh­rend der noch gut zwei Wochen dau­ern­den Fahr­bahn­sa­nie­rung bit­tet das Staat­li­che Bau­amt Bam­berg die Ver­kehrs­teil­neh­mer um Verständnis.