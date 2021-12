Die Mann­schaft des VC Elt­mann absol­vier­te am ver­gan­ge­nen Sams­tag (04.12.2021, 19:30 Uhr) erfolg­reich das Aus­wärts­spiel beim VSV in Jena und gewann mit 0:3 (21:25, 15:25, 23:25) nach Sätzen.

Das bedeu­tet 6 Spie­le > 6 Sie­ge > 1. Tabel­len­platz in der Drit­te Liga Ost-Vol­ley­ball der Herren.

Der erste Satz war drei­ge­teilt, der VC Elt­mann kam im ersten Satz schwer in das Spiel hin­ein. Im Mit­tel­ab­schnitt des ersten Sat­zes wur­de das Spiel dann aus­ge­gli­che­ner und am Ende des Sat­zes setz­te man sich sou­ve­rän durch.

Sou­ve­rän spiel­te der VC Elt­mann sein Spiel im zwei­ten Satz und gewann die­sen klar und eindeutig.

Der VSV ver­such­te durch vie­le Spie­ler­wech­sel sich dem Satz­ver­lust ent­ge­gen­zu­stel­len. Der VC Elt­mann ließ sich jedoch in sei­ner Kon­zen­tra­ti­on und in sei­nem Spiel­ver­lauf davon nicht ablen­ken bzw. aus der Ruhe bringen.

Im drit­ten Satz schli­chen sich dann eini­ge Angriffs­feh­ler beim VC Elt­mann ein. Beim Spiel­stand von 23 zu 23 ging dann ein Ruck durch die Mann­schaft, die die­sen Satz und damit auch das Spiel für sich ent­schei­den konnte.

Zum MVP beim VC Elt­mann wur­de Bru­no Simu­nic #2 gewählt, der mit sei­nen klu­gen Ent­schei­dun­gen im Zuspiel das Spiel beim VC Elt­mann lenk­te und organisierte.

Die Trai­ner­stim­me von Chri­sti­an Kranz: „Mit Blick auf die bereits gespiel­te Sai­son und dem aktu­el­len Tabel­len­platz, haben wir ein Luxus­pro­blem, das wir soge­nann­te „Dan­ke-Bäl­le“ nicht sou­ve­rän ver­wer­ten und in unse­rem Spiel die Sät­ze nicht schnell genug für uns entscheiden.

Der Weih­nachts­mann wür­de sagen, den Sack schnell zuzu­ma­chen. Ich möch­te beto­nen, dass ich mit dem Team sehr zufrie­den bin und ich sehr viel posi­ti­ves in der Ent­wick­lung der ein­zel­nen Spie­ler sehe.“ Das näch­ste Spiel bestrei­tet der VC Elt­mann am kom­men­den Sonn­tag, den 12.12.2021, um 16:00 Uhr in der Georg-Schä­fer-Hal­le gegen die VGF Marktredwitz.