In der 49. Kalen­der­wo­che 2021 fin­det am Land­ge­richt Bam­berg fol­gen­de (erst­in­stanz­li­che) Haupt­ver­hand­lung in Straf­sa­chen statt:

Das Straf­ver­fah­ren gegen die 42-jäh­ri­ge D. wegen uner­laub­tem Han­del­trei­ben mit Betäu­bungs­mit­teln in nicht gerin­ger Men­ge in 13 Fäl­len jeweils mit uner­laub­ter Ein­fuhr von Betäu­bungs­mit­teln in nicht gerin­ger Men­ge am 07.12.2021, 13:00 Uhr vor der Gro­ßen (Az. 33 KLs 2101 Js 2268/21).

Der Ange­klag­ten liegt zur Last, zwi­schen Som­mer 2019 und Dezem­ber 2020 in ins­ge­samt 13 Fäl­len gemein­sam mit einer wei­te­ren Per­son Metham­phet­amin in Men­gen zwi­schen 20 Gramm und 300 Gramm, ins­ge­samt min­de­stens 1560 Gramm, aus der Tsche­chi­schen Repu­blik nach Bam­berg ver­bracht zu haben, um die­ses hier gewinn­brin­gend weiterzuveräußern.

Bezüg­lich son­sti­ger Fort­set­zungs­ter­mi­ne von bereits frü­her begon­ne­nen erst­in­stanz­li­chen Straf­ver­fah­ren vor dem Land­ge­richt Bam­berg wird auf die frü­he­ren Mit­tei­lun­gen verwiesen.

