Nach­fra­ge nach Bür­ger­testun­gen steigt

Seit Ein­stel­lung der kosten­frei­en Tests im Okto­ber 2021 arbei­tet das Land­rats­amt an einem Netz an Test­mög­lich­kei­ten. Nach­dem kosten­lo­se Schnell­tests nun wie­der mög­lich sind, steigt die Nach­fra­ge in der Regi­on der­zeit spür­bar an. Das loka­le Test­zen­trum des Land­krei­ses in Wun­sie­del ist zuneh­mend aus­ge­la­stet. Aus die­sem Grund hat man sich ent­schie­den nicht nur dort die Kapa­zi­tä­ten wei­ter zu erhö­hen, son­dern auch – wie schon im ver­gan­ge­nen Win­ter – eine Außen­stel­le in Selb zu eröff­nen. Zu fin­den ist die­se ab Mitt­woch, dem 08.12.2021 im Rosen­thal Out­let Cen­ter (nahe Regen­bo­gen­haus) am Phil­ipp-Rosen­thal-Platz 1.

„Ich möch­te mich herz­lich bei der Fir­ma Rosen­thal bedan­ken, die uns die Nut­zung ihrer Räu­me ange­bo­ten hat. Die Gege­ben­hei­ten dort sind bestens geeig­net und wir sind uns über alle Rah­men­be­din­gun­gen schnell und unkom­pli­ziert einig gewor­den“, sagt Land­rat Peter Berek. „Dar­über hin­aus freut es mich, dass die Test­stel­le wie­der von unse­rem bewähr­ten Part­ner 21dx betrie­ben wer­den wird.“ Auch die Öff­nungs­zei­ten der Test­stel­le ste­hen bereits fest: Mon­tag bis Frei­tag von 11:00 bis 14:00 Uhr und von 15:00 bis 18:00 Uhr, sowie am Sams­tag und Sonn­tag von 13:00 bis 19:00 kön­nen sich Bür­ge­rin­nen und Bür­ger dort testen lassen.

Car­sten W. Hen­se, Geschäfts­füh­rer Rosen­thal GmbH: „Wir freu­en uns, dass wir gemein­sam mit dem Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge eine Lücke schlie­ßen und so einen wich­ti­gen Bei­trag zur Pan­de­mie-Bekämp­fung lei­sten kön­nen. Aus der Stadt Selb haben wir eben­falls posi­ti­ve Signa­le auf unse­re Initia­ti­ve hin erhal­ten. Das Enga­ge­ment der Fir­men ist wich­tig für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger der Stadt und dass wir einen wei­te­ren Lock­down verhindern.“

In der Test­stel­le wer­den die soge­nann­ten kosten­lo­sen Bür­ger­testun­gen ange­bo­ten. Kon­kret heißt das: die Test­stel­le bie­tet Schnell­tests für Jeder­mann und kosten­lo­se PCR-Tests für Per­so­nen an, die nach der Test-Ver­ord­nung dazu berech­tigt sind. Dabei han­delt es sich zum Bei­spiel um Kon­takt­per­so­nen einer posi­ti­ven Per­son, die durch das Gesund­heits­amt ermit­telt wur­den, um Men­schen, die einen posi­ti­ven Schnell- oder Selbst­tests mit­tels PCR bestä­ti­gen las­sen müs­sen, Beschäf­tig­te von ambu­lan­ten Pfle­ge­dien­sten sowie sta­tio­nä­ren Pfle­ge­ein­rich­tun­gen, aber auch Per­so­nen, die sich aus medi­zi­ni­schen Grün­den nicht imp­fen las­sen kön­nen, sowie Schwan­ge­re und Stillende.

Aus orga­ni­sa­to­ri­schen Grün­den ist für die Testung eine Regi­strie­rung vor­ab nötig. Alle Infor­ma­tio­nen dazu fin­den Inter­es­sier­te auf der Home­page des Landratsamtes:

https://www.landkreis-wunsiedel.de/buergerservice/aktuelle-informationen-zum-coronavirus-sars-cov‑2/testmoeglichkeiten-im-landkreis-wunsiedel-i-fichtelgebirge

„Einen wich­ti­gen Hin­weis möch­ten wir geben und für den bit­ten wir auch um Ver­ständ­nis. Das Loka­le Test­zen­trum ist eine öffent­li­che Test­stel­le, und des­we­gen lei­der nicht dafür gedacht, dass Arbeit­ge­ber aus­schließ­lich dort system­haft Tests durch­füh­ren las­sen, zu denen sie nach den neu­en Ver­ord­nun­gen des Arbeits­schut­zes ver­pflich­tet sind. Wir sehen uns als Land­kreis natür­lich in der Ver­ant­wor­tung für alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger. Es spricht sicher nichts dage­gen, wenn auch Beschäf­tig­te immer wie­der mal von den Bür­ger­testun­gen im Test­zen­trum Selb Gebrauch machen. Es soll­te aber nicht zur Regel wer­den, dass sich Beschäf­tig­te aus­schließ­lich im Test­zen­trum testen las­sen.“ erklärt dazu Tobi­as Köh­ler, der Büro­lei­ter des Land­rats, der auch für die Orga­ni­sa­ti­on der Test­mög­lich­kei­ten im Land­kreis zustän­dig ist.

Wei­te­re Mög­lich­kei­ten für kosten­lo­se Bür­ger­testun­gen im Land­kreis gibt es der­zeit hier:

1. Loka­les Test­zen­trum des Land­krei­ses Wun­sie­del i. Fichtelgebirge

Haus der Ener­gie­zu­kunft – ehe­ma­li­ger Dis­ka-Markt, Rot-Kreuz-Stra­ße 1, 95632 Wunsiedel

Öff­nungs­zei­ten: Mon­tag bis Frei­tag: 10:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr und Sams­tag und Sonn­tag: 13:00 bis 19:00 Uhr, Kei­ne Ter­min­ver­ga­be not­wen­dig! Brin­gen Sie unbe­dingt Ihren Per­so­nal­aus­weis zur Iden­ti­fi­zie­rung mit! Auf­grund der aktu­ell sehr hohen Anfra­ge bit­ten wir Sie, sich unbe­dingt vor der Testung zu registrieren!

Son­der­öff­nungs­zei­ten über Weih­nach­ten (24.12, 25.12. und 26.12.2021), Sil­ve­ster 31.12.2021 und 01.01.2022) sowie an Hei­lig Drei König (06.01.2022): jeweils 08:00 bis 12:00 Uhr

2. Testan­ge­bo­te der Apo­the­ken im Landkreis

Markt­leu­then :

Stadt Apo­the­ke, Hum­boldt­stra­ße 10, 95168 Markt­leu­then, Ter­min­ver­ga­be tele­fo­nisch unter: 09285 480

Adler-Apo­the­ke, Markt 35, 95615 Markt­red­witz, Ter­min­ver­ga­be unter: https://​www​.adler​-apo​-mak​.de/

Mari­en-Apo­the­ke, Kol­ping­stra­ße 2, 95615 Markt­red­witz, Ter­min­ver­ga­be unter https://​test​ter​min​.de/​m​a​r​i​e​n​-​a​p​o​t​h​e​k​e​-​9​5​6​1​5​-​m​a​r​k​t​r​e​d​w​i​tz/

Stadt Apo­the­ke, Kir­chen­lami­t­zer Stra­ße 38, 95163 Wei­ßen­stadt, Ter­min­ver­ga­be unter www​.schnell​test​-apo​the​ke​.de oder tele­fo­nisch 09253 272

3. Testan­ge­bo­te der Hilfs- und Ret­tungs­dien­ste im Landkreis