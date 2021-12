Kreis­stra­ße BA 45 zwi­schen Ober­köst und Unter­köst für den Ver­kehr freigegeben

Die Kreis­stra­ße BA 45 zwi­schen Ober­köst und Unter­köst ist wie­der für den Ver­kehr frei­ge­ge­ben. Rund 1,6 Mio. Euro hat der Land­kreis Bam­berg hier in den ver­gan­ge­nen Mona­ten inve­stiert, um die Strecke, die bis zur Staats­stra­ße 2263 bei Steppach läuft und zusam­men mit der BA 33 nach Trep­pen­dorf die Gemein­de­ge­bie­te Bur­ge­brach und Pom­mers­fel­den ver­bin­det, auszubauen.

Die Bau­maß­nah­me umfass­te eine kom­plet­te Erneue­rung und Ver­stär­kung sowohl des unge­bun­de­nen Ober­baus als auch des Asphalt­ober­baus auf einer Län­ge von ca. 2,2 km. Hier­durch wur­den die Trag­fä­hig­keit und die Frost­si­cher­heit erhöht, die Uneben­hei­ten besei­tigt und eine aus­rei­chend grif­fi­ge Ober­flä­che her­ge­stellt. Die Lini­en­füh­rung blieb in der Lage weit­ge­hend unver­än­dert. Die neue Regel­fahr­bahn­brei­te beträgt nun gut 5 m. Die­se ist für die Ver­kehrs­be­la­stun­gen in die­sem Abschnitt aus­rei­chend und fügt sich in das Gesamt­kon­zept des Strecken­zu­ges mit meh­re­ren Eng­stel­len in den Orts­durch­fahr­ten von Ober­köst und Unter­köst ein.

Zur Erhö­hung der Ver­kehrs­si­cher­heit wur­den aus­rei­chend brei­te und stand­fe­ste Ban­ket­te sowie in engen Innen­kur­ven auch eine gering­fü­gi­ge Ver­brei­te­rung der Fahr­bahn her­ge­stellt. Dar­über hin­aus wur­de für den Markt Bur­ge­brach ein Geh­weg zwi­schen dem Orts­rand Ober­köst und dem ca. 220 m ent­fern­ten Fried­hof angelegt.

Die Bau­ko­sten für die Gesamt­maß­nah­me belau­fen sich auf rund 1,7 Mio. Euro, der Anteil des Land­krei­ses beträgt ca. 1,6 Mio. Euro.