Lie­be Fans Eishockeyfreunde,

lei­der wer­den wir – begin­nend mit dem Heim­spiel gegen Kas­sel am Frei­tag – die näch­sten vier Spie­le im Dezem­ber ohne Zuschau­er durch­füh­ren müs­sen. Abhän­gig von der pan­de­mi­schen Lage hof­fen wir natür­lich auf eine schnellst­mög­li­che Wie­der­zu­las­sung von Zuschauern.

Zu den Hin­ter­grün­den: Bei der zu erwar­ten­den Ent­schei­dung der baye­ri­schen Lan­des­re­gie­rung noch in die­ser Woche, dass für Sport­ver­an­stal­tun­gen im Pro­fi­sport soge­nann­te „Gei­ster­spie­le“ ange­ord­net wer­den und um die in die­sem Zusam­men­hang nöti­gen orga­ni­sa­to­ri­schen Maß­nah­men abbil­den zu kön­nen, müs­sen wir die­se Ent­schei­dung schwe­ren Her­zens tref­fen. Die im Augen­blick sehr unsi­che­re, aber deut­lich in die Rich­tung eines Teil-Lock­downs für Sport­ver­an­stal­tun­gen zei­gen­de Lage lässt kei­ne Pla­nungs­si­cher­heit zu.

Wir möch­ten und wer­den hier nicht auf dem Rücken unse­rer Fans expe­ri­men­tie­ren, sodass wir die­sen ein­deu­ti­gen und für alle nach­voll­zieh­ba­ren Weg gehen und hof­fen, dass wir damit auf Ver­ständ­nis sto­ßen und zudem ein mög­li­ches Orga­ni­sa­ti­ons-Cha­os verhindern.

Dau­er­kar­ten-Inha­ber: Wir bedan­ken uns zunächst ein­mal für eure Geduld, den groß­zü­gi­gen Sup­port und das groß­ar­ti­ge Ver­ständ­nis, das uns in den letz­ten Mona­ten ent­ge­gen­ge­bracht wor­den ist. Wir bie­ten hier­mit an, die aus­fal­len­den Heim­spie­le erneut über Spra­deTV ver­fol­gen zu kön­nen und dies am Sai­son­ende, bei mög­li­chen anste­hen­den Rück­erstat­tun­gen, antei­lig in Abzug zu bringen.

Wich­tig: Hier­für bit­ten wir die Fans, die unse­re Heim­spie­le via Spra­deTV sehen möch­ten, eine Email an geschaeftsstelle@​bayreuthtigers.​de zu sen­den. Fol­gen­de Infor­ma­tio­nen müs­sen in der Email ent­hal­ten sein:

Name des Dauerkarteninhabers

Dau­er­kar­ten-Num­mer

Email-Adres­se des SpradeTV-Kontos

Spra­de-TV-Kun­den­num­mer (nach dem Log­in oben rechts auf der Startseite)

Dead­line für Spie­le, die am Wochen­en­de über die­sen Weg gebucht wer­den sol­len, ist jeweils Don­ners­tag, 18:00 Uhr. Es ist dabei nur ein­ma­lig eine Email not­wen­dig, die ohne Zuschau­er statt­fin­den­den Spie­le wer­den dann in Form von Frei­spie­len frei­ge­schal­tet. Wich­tig: Die­se kön­nen natür­lich nur für die ent­spre­chen­den Heim­spie­le der Tigers genutzt werden.

Per­spek­ti­ve: Soll­ten – wovon wir aus­ge­hen und bei Bes­se­rung der gesam­ten Lage in Bay­ern – künf­tig wie­der Spie­le mit Zuschau­ern durch­ge­führt wer­den dür­fen und dazu ggf. Testun­gen not­wen­dig sein, sind wir inaus­sichts­rei­chen Gesprä­chen, um mit einem Koope­ra­ti­ons­part­ner eine Test­sta­ti­on anbie­ten zu können.

Die­se wird, soll­ten kei­ne unwäg­ba­ren Hin­der­nis­se auf uns zukom­men, ganz in der Nähe des Eis­sta­di­ons fest­ste­hend ent­ste­hen und für Fans der Tigers an Spiel­ta­gen ein ganz­tä­gi­ges Ange­bot zur Testung bereit­stel­len. Wir infor­mie­ren hier genau­er, sobald alle Fak­ten geklärt sind.

Alex­an­der Vögel