Nach der Absa­ge des Weih­nachts­mark­tes ist die­ser so weit abge­baut, dass die Gemü­se­markt­stän­de ab dem 3. Dezem­ber und eini­ge der Wochen­markt­stän­de ab dem 4.Dezember wie­der auf den Markt­platz zie­hen können.

Die Wochen­markt­stän­de, die noch nicht am 4. Dezem­ber auf den Markt­platz ver­legt wer­den kön­nen, wer­den an die­sem Tag in Spi­tal­gas­se auf­ge­baut. Ab Mitt­woch, 8.Dezember, sind wie­der alle Markt­händ­ler des Wochen­mark­tes an ihrem gewohn­ten Platz auf dem Markt.