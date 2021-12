Medi­zi­ni­sches Ver­sor­gungs­zen­trum löst HTK ab

Zum Monats­wech­sel am 1. Dezem­ber über­gibt die HTK Hygie­ne Tech­no­lo­gie Kom­pe­tenz­zen­trum GmbH den Betrieb des Schnell­test­zen­trums am ZOB an das Medi­zi­ni­sche Ver­sor­gungs­zen­trum der Sozi­al­stif­tung Bam­berg, das bereits das Test­zen­trum am Sen­del­bach betreibt. Die Öff­nungs­zei­ten und die Anmel­de­mo­da­li­tä­ten ändern sich durch den Betrei­ber­wech­sel vor­erst nicht. Das HTK war im März 2021 mit der Pro­jekt­ent­wick­lung für den Auf­bau meh­re­rer Schnell­test­zen­tren durch die Stadt Bam­berg betraut wor­den. „Wir bedan­ken uns für das Ver­trau­en und die Treue der Nut­ze­rin­nen und Nut­zer, die in den letz­ten sie­ben Mona­ten das Schnell­test­zen­trum auf­ge­sucht haben. Wir über­ge­ben es guten Gewis­sens an die erfah­re­nen Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter vom MVZ“, sagt Sus­an Lind­ner, Geschäfts­füh­re­rin des HTK.

Coro­na-Ser­vice-Cen­ter

Pro­me­na­de­stra­ße 6a, 96047 Bamberg

Anti­gen-Schnell­tests: Mon­tag bis Sams­tag: 9 – 15 Uhr

Anmel­dung unter: www​.schnell​test​-bam​berg​.de

Coro­na-Imp­fun­gen ohne Anmel­dung (bis 4.12.2021): Mon­tag, Mitt­woch, Frei­tag & Sams­tag: 9 – 15 Uhr. Bit­te brin­gen Sie Ihren Per­so­nal­aus­weis mit.

Über das Unternehmen

Die HTK Hygie­ne Tech­no­lo­gie Kom­pe­tenz­zen­trum GmbH ist ein inno­va­ti­ves Insti­tut mit dem Schwer­punkt auf ange­wand­ter Hygie­ne­for­schung und Infek­ti­ons­prä­ven­ti­on. Der Fokus liegt auf For­schung und Bewer­tung hygie­nere­le­van­ter Pro­duk­te und Abläu­fe sowie Simu­la­ti­on, Eva­lua­ti­on und Opti­mie­rung hygie­ni­scher Pro­zes­se durch den Ein­satz inno­va­ti­ver Tech­no­lo­gien. Die indi­vi­du­el­le Bera­tung und Qua­li­fi­ka­ti­on erfol­gen durch ein inter­dis­zi­pli­nä­res Team. Das HTK ist Teil der Unter­neh­mens­grup­pe Sozi­al­stif­tung Bam­berg und ein ele­men­ta­rer Bau­stein des Medi­cal Val­ley Cen­ter Bamberg.