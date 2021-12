Am Sonn­tag, 12. Dezem­ber 2021 ist wie­der Fahr­plan­wech­sel im euro­päi­schen Bahn­ver­kehr. Damit ändern sich auch vie­le Fahr­plä­ne von Bah­n­und Bus­li­ni­en im Gebiet des VGN. Ab sofort sind die neu­en Ver­bin­dun­gen in der elek­tro­ni­schen Fahr­plan­aus­kunft unter www​.vgn​.de abruf­bar. Die Fahr­plä­ne der ein­zel­nen Lini­en kann man sich dort her­un­ter­la­den und aus­drucken. Auch in der App VGN Fahr­plan & Tickets ste­hen die aktu­el­len Daten zur Ver­fü­gung. Die hand­li­chen Fahr­plan­heft­chen des VGN wer­den bis zum 10. Dezem­ber an die Kun­den­bü­ros ausgeliefert.