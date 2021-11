Bay­reuth

16. Sit­zung des Bezirks­aus­schus­ses des Bezirks­tags von OBerfranken

Mitt­woch, 08.12.2021

10.00 Uhr

Gro­ßer Sit­zungs­saal des Bezirks Ober­fran­ken, Cot­ten­ba­cher Stra­ße 23, 95445 Bayreuth

14. Sit­zung des Bezirks­tags von OBerfranken

Mitt­woch, 08.12.2021

12.00 Uhr

Bezirks­kran­ken­haus Bay­reuth, Mehr­zweck­hal­le, Nord­ring 2, 95445 Bayreuth

Forch­heim

ABGE­SAGT: Haus Mar­teau auf Rei­sen mit Prof. Rolf Plagge

Frei­tag, 10.12.2021

19.00 Uhr

St. Gere­on, Nürn­ber­ger Str. 1, 91301 Forchheim

Das Kon­zert „Haus Mar­teau auf Rei­sen“ des Mei­ster­kur­ses für Kla­vier mit Prof. Rolf Plag­ge, fin­det am 10. Dezem­ber 2021 um 19:00 Uhr, in der St.-Gereon-Kapelle, Am Strecker­platz 3 in 91301 Forch­heim, statt.

Die Kar­ten kön­nen im Kar­ten­vor­ver­kauf oder an der Abend­kas­se für 15,00 Euro bzw. ermä­ßigt für 12,00 Euro erwor­ben werden.

Kar­ten­vor­ver­kauf: Bücher­stu­be an der Mar­tins­kir­che, St. Mar­tin Str. 17, 91301 Forch­heim, Tele­fon­num­mer 09191 14500

Hof

AUS­VER­KAUFT: Kla­vier­kon­zert mit Prof. Rolf Plagge

Don­ners­tag, 09.12.2021

19.00 Uhr

Inter­na­tio­na­le Musik­be­geg­nungs­stät­te Haus Mar­teau, Loben­stei­ner Stra­ße 4, 95192 Lichtenberg

Das Abschluss­kon­zert für Kla­vier mit den Teil­neh­mern von Prof. Rolf Plag­ge fin­det am 09.12.2021 um 19:00 Uhr im Kon­zert­saal Haus Mar­teau, Loben­stei­ner Str. 4 in Lich­ten­berg, statt.

Ein­tritts­kar­ten gibt es zum Preis von 8 Euro. Eine vor­he­ri­ge tele­fo­ni­sche Kar­ten­re­ser­vie­rung unter 0921 604‑1608 ist erfor­der­lich; es besteht Maskenpflicht.

Die Teil­neh­mer kom­men aus Deutsch­land, Chi­na und Korea.

ABGE­SAGT: Sprech­tag der Sozialverwaltung

Don­ners­tag, 16.12.2021

9.00 – 12.00 Uhr und 12.30 – 16.00 Uhr

Land­rats­amt Hof, Zim­mer 334, Schaum­berg­stra­ße 14, 95032 Hof

Der Sprech­tag des Bezirks Ober­fran­ken bie­tet den Bür­gern die Mög­lich­keit, sich vor Ort umfas­send und per­sön­lich über finan­zi­el­le Hil­fen für Senio­ren und Men­schen mit Behin­de­rung zu informieren.

Die Bera­tung fin­det von 9 Uhr bis 12 Uhr und von 12:30 Uhr bis 16:00 Uhr statt.

Ter­mi­ne nur nach tele­fo­ni­scher Anmel­dung unter 0921 7846–3201.

Online

Online-Vor­trag: See­li­sche Gesund­heit im Alter (CO/KC/LIF)

Diens­tag, 14.12.2021

17.00 Uhr

In einem kosten­lo­sen Online-Vor­trag wird Sieg­lin­de Woll­mann, die geron­to­psych­ia­tri­sche Bera­te­rin des Sozi­al­psych­ia­tri­schen Dien­stes in Coburg, in Koope­ra­ti­on mit Alex­an­dra Pape, der geron­to­psych­ia­tri­schen Koor­di­na­to­rin für den Bezirk Ober­fran­ken, allen Inter­es­sier­ten Infor­ma­tio­nen zum The­ma „See­li­sche Gesund­heit im Alter“ sowie prak­ti­sche Tipps für den All­tag geben.

Für die Land­krei­se Coburg-Kro­nach-Lich­ten­fels fin­det der Vor­trag am Diens­tag, den 14.12.2021 von 17:00 bis 18:30 Uhr digi­tal statt. Um Anmel­dung per Mail unter sozialpsychiatrischerdienst@​diakonie-​hochfranken.​de wird gebe­ten. Nach Ein­gang der Anmel­dung erhal­ten die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer einen Zugangslink.

Vor­aus­set­zung zur Teil­nah­me ist eine sta­bi­le Inter­net­ver­bin­dung, Com­pu­ter mit Web­cam und Mikro­fon, alter­na­tiv Tablet, Lap­top oder Smart­pho­ne. Bei Fra­gen wen­den Sie sich bit­te an den Sozi­al­psych­ia­tri­schen Dienst Hof unter der Tele­fon­num­mer 09281 837530.