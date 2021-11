Lan­ger Ein­kaufs­sams­tag mit der Eiskönigin

Sie ist als Eis­kö­ni­gin seit vie­len Jah­ren die Köni­gin der (Mädchen)-Herzen und gibt sich mit ihrem Gefol­ge am lan­gen Ein­kaufs­sams­tag, 4. Dezem­ber, in der Forch­hei­mer Innen­stadt die Ehre: Elsa, die Prin­zes­sin mit den Zau­ber­kräf­ten, mit denen sie in der Lage ist, Eis, Frost und Schnee zu erzeu­gen und ihre Schwe­ster Anna. Und natür­lich darf auch Olaf, der Schnee­mann, bei dem Besuch am lan­gen Ein­kaufs­sams­tag mit ver­län­ger­ten Öff­nungs­zei­ten in Forch­heim nicht fehlen.

Anna, Elsa und Olaf wer­den von 11 bis 18 Uhr in der Innen­stadt unter­wegs sein, fla­nie­ren, für stau­nen­de Gesich­ter sor­gen, Lose ver­tei­len und einen Hauch Vor­weih­nachts­zau­ber ver­sprü­hen. Die Prei­se für die Ver­lo­sung wur­den von den Händ­lern gespon­sert. Die Gewinn-Palet­te reicht dabei vom Ruck­sack, Geld­bör­se und Dusch­gel bis hin zu Cap­puc­ci­no, einem Glas Pro­sec­co und Glühwein.

Wer sich auf einem Foto mit Anna, Elsa und Olaf ver­ewi­gen möch­te, der soll­te in die Haupt­stra­ße kom­men. An einer Foto­wand ste­hen die drei coo­len Stars für Sel­fies zur Ver­fü­gung. Weih­nacht­li­che Deko­ra­ti­on, Eis und ein gro­ßer Prin­zes­sin­nen-Thron bil­den dabei die per­fek­te Foto-Kulis­se. Zusätz­lich erhält jedes Kind eine Auto­gramm­kar­te von Anna oder Elsa.