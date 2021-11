Haus­ärz­te imp­fen in Bau­nach, Scheß­litz und Burgebrach

Die im Kata­stro­phen­stab in der ver­gan­ge­nen Woche von den Haus­ärz­ten ange­bo­te­nen zusätz­li­chen, dezen­tra­len Impf­an­ge­bo­te ste­hen fest. In Bau­nach und Scheß­litz wird an allen drei kom­men­den Advents­sams­ta­gen (4., 11., 18. Dezem­ber) jeweils von 9 bis 15 Uhr geimpft. In Bur­ge­brach gibt es einen Impf­ter­min am 4. Dezem­ber (eben­falls 9 bis 15 Uhr).

„Auf unse­re Ärz­te ist Ver­lass“, dank­te Land­rat Johann Kalb Dr. Tho­mas Fug­mann und dem Lei­ter des ärzt­li­chen Kreis­ver­ban­des, Dr. Mar­tin Diruf, für die Initia­ti­ve und die Umset­zung der zusätz­li­chen Impf­an­ge­bo­te. „Es ist sehr wich­tig, dass wir den Men­schen vor Ort Ange­bo­te unter­brei­ten, sich immu­ni­sie­ren zu lassen.“

Für die Imp­fun­gen in Bau­nach im Bür­ger­haus Lech­ner Bräu (Überk­um­stra­sse 17) kann man sich am Diens­tag, Mitt­woch und Don­ners­tag von 9 bis 12 Uhr beim Stadt­mar­ke­ting Bau­nach unter 09544 – 9846777 anmel­den. In Scheß­litz fin­den die Imp­fun­gen in der Schul­turn­hal­le der Kili­an-Grund­schu­le (Ost­land­str. 1) statt. Anmel­dun­gen bit­te über die Num­mer 09542–94 90 28 oder per Mail an poststelle@​schesslitz.​de). In Bur­ge­brach wird in der Wind­eck­hal­le geimpft. Hier sind Anmel­dun­gen unter 09546/94 16 71 möglich.

Bit­te den­ken Sie unbe­dingt an Ihr Impf­buch, die Ver­si­cher­ten­kar­te der Kran­ken­kas­se und eine FFP2-Mas­ke. Wegen aktu­el­ler Lie­fer­be­schrän­kun­gen durch das Bun­des­ge­sund­heits­mi­ni­ste­ri­um wird in erster Linie der Impf­stoff der Fir­ma Moder­na („Spik­evax“) geimpft wer­den. Die­ser mRNA Impf­stoff, das glei­che Wirk­prin­zip wie Comirn­a­ty von BioNTech/​Pfizer, schützt effek­tiv bei gleich­zei­tig sehr nied­ri­ger Rate von Neben­wir­kun­gen. Älte­re oder immun­ge­schwäch­te Per­so­nen wer­den bevor­zugt behan­delt. Impf­zer­ti­fi­ka­te kön­nen vor Ort lei­der nicht aus­ge­stellt werden.