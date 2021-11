Der Schritt zur „Éli­te des Handwerks“

371 neue Hand­werks­mei­ste­rin­nen und Hand­werks­mei­ster haben Mei­ster­schu­len der Hand­werks­kam­mer für Ober­fran­ken erfolg­reich absolviert

Die Mei­ster­fei­er blieb erneut ver­sagt, die Ehrung und vor allem Wür­di­gung von 371 neu­en Hand­werks­mei­ste­rin­nen und Hand­werks­mei­stern lässt die Hand­werks­kam­mer für Ober­fran­ken aller­dings nicht aus­fal­len. „Wir sind wahn­sin­nig stolz auf unse­re erfolg­rei­chen Absol­ven­ten der Mei­ster­schu­len der Hand­werks­kam­mer für Ober­fran­ken, und wahn­sin­nig ent­täuscht, dass wir die­se 2021 wie­der nicht mit einer tol­len Fei­er ehren kön­nen“, sagt der Prä­si­dent der Hand­werks­kam­mer für Ober­fran­ken, Mat­ti­as Graß­mann. Doch habe die pan­de­mi­sche Lage kei­nen Spiel­raum für eine Durch­füh­rung der in Prä­senz geplan­ten Mei­ster­fei­er 2021 gelassen.

„Den­noch erhal­ten alle Mei­ste­rin­nen und Mei­ster natür­lich ihren Mei­ster­brief – und ein Über­ra­schungs­pa­ket dazu, mit dem wir sie wür­di­gen wol­len.“ Die Pake­te wer­den seit dem gest­ri­gen Frei­tag per Post an die erfolg­rei­chen Absol­ven­ten verschickt.

Die Mei­ster­schu­len der Hand­werks­kam­mer sind sehr rege nach­ge­fragt. Mehr als 420 Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer haben sich im Jahr­gang 2020/21 der Qua­li­fi­zie­rung gestellt, 291 jun­ge Hand­wer­ker und 80 jun­ge Hand­wer­ke­rin­nen haben die Mei­ster­prü­fung erfolg­reich absol­viert – dar­un­ter auch Mei­ste­rin­nen und Mei­ster aus der Regi­on Bam­berg (die Liste mit den neu­en Mei­ste­rin­nen und Mei­ste­rin­nen aus Stadt und Land­kreis Bam­berg fin­den Sie am Ende der Pres­se­mit­tei­lung). „Die­se Zah­len sagen eini­ges: Zum einen, dass es nach wie vor attrak­tiv ist, sich zum Mei­ster wei­ter­zu­bil­den. Zum ande­ren aber auch, dass die­ser Schritt kein Zucker­schlecken ist“, erklärt Rein­hard Bau­er, der Haupt­ge­schäfts­füh­rer der HWK für Ober­fran­ken ist.

Erfreu­lich ist aus Sicht der Kam­mer, dass auch vie­le Mei­ster­schü­ler und spä­te­ren Mei­ste­rin­nen und Mei­ster nicht nur aus Ober­fran­ken kom­men. Der Haupt­ge­schäfts­füh­rer: „Das zeigt, dass unse­re Mei­ster­schu­len einen sehr guten Ruf genie­ßen. Die Teil­neh­men­den stam­men aus ins­ge­samt acht Bun­des­län­dern.“ Die in Ober­fran­ken aus­ge­bil­de­ten, jun­gen Mei­ste­rin­nen und Mei­ster gehö­ren jetzt zur Éli­te des Hand­werks – „das ist Ehre und Ver­pflich­tung zugleich“, betont der Prä­si­dent der Hand­werks­kam­mer. Schließ­lich sei­en es vor allem die Mei­ster, die zum einen erfolg­reich wirt­schaf­ten­de Betrie­be über­neh­men und wei­ter­füh­ren und zum ande­ren die Aus­bil­dung des hand­werk­li­chen Nach­wuch­ses sicher­stel­len. „Damit sind unse­re Absol­ven­ten auch Aus­hän­ge­schil­der und Vor­bil­der für die Jugend­li­chen, die am Start ihres Berufs­wegs ste­hen und auch über­le­gen, ins Hand­werk zu gehen.“

Aus­hän­ge­schil­der sind auch die 20 Nach­wuchs­mei­ste­rin­nen und ‑mei­ster, die ihre Mei­ster­schu­le mit her­vor­ra­gen­den (sie­ben Absol­ven­ten) oder beson­ders guten Lei­stun­gen abge­schlos­sen haben.

Der Prä­si­dent: „Wir sind sehr stolz auf die­se Ergeb­nis­se. Sie zeu­gen von moti­vier­ten, tol­len Hand­wer­ke­rin­nen und Hand­wer­kern und eben­so guten Aus­bil­dungs­mei­stern und Dozen­ten bei uns in den Meisterschulen.“

Kraft­fahr­zeug­tech­ni­ker ohne Fehl und Tadel

Mit 102 Teil­neh­men­den ist das Fri­seur­hand­werk wie­der das Gewerk, das bei der Qua­li­fi­zie­rung zum Mei­ster am stärk­sten ver­tre­ten ist, gefolgt von dem Kraft­fahr­zeug­tech­ni­ker­hand­werk (77 Teil­neh­men­de) und dem Elek­tro­tech­ni­ker­hand­werk (42). In der Kraft­fahr­zeug­tech­nik schaff­ten alle Mei­ster­schü­le­rin­nen und Mei­ster­schü­ler die Mei­ster­prü­fung. Der Anteil an jun­gen Frau­en an den erfolg­rei­chen Absol­ven­ten beträgt rund 21,5 Prozent.

Nach­dem die Mei­ster­fei­er 2021 der Coro­na-Lage zum Opfer fiel, hat sich die Hand­werks­kam­mer dafür ent­schie­den, die Mei­ster­brie­fe und Mei­ster­pa­ke­te an die jun­gen Män­ner und Frau­en per Post zu ver­schicken. Der Ver­sand star­tet heu­te. Eine Fei­er ist für das näch­ste Jahr geplant.