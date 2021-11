Der offi­zi­ell letz­te Öff­nungs­tag im Frei­land­mu­se­um wäre der 3. Advents­sonn­tag am 12. Dezem­ber, doch nun schließt das Frei­land­mu­se­um bereits am mor­gi­gen Frei­tag. Die ver­schärf­ten Auf­la­gen für den Muse­ums­be­such haben die Ver­ant­wort­li­chen dazu bewo­gen, das Frei­land­mu­se­um vor­zei­tig in die Win­ter­pau­se zu schicken. Das Haupt­pro­blem ist der seit 24.11. erfor­der­li­che Test­nach­weis, der eine zusätz­li­che hohe Hür­de für den Muse­ums­be­such dar­stellt und bei dem in Bad Winds­heim vor­han­de­nen Testan­ge­bot kaum erbracht wer­den kann. So bleibt das Muse­um ab Frei­tag, 26. Novem­ber 2021 geschlos­sen. Online bleibt das Muse­um jedoch wei­ter­hin aktiv und hält u.a. mit dem digi­ta­len Ange­bot #frei­land­für­zu­hau­se den Kon­takt zu den Besucher*innen.

Die neue Sai­son star­tet am Sams­tag, 5. März 2022 mit einem viel­fäl­ti­gen und bun­ten Pro­gramm und – im Früh­som­mer – mit der lang ersehn­ten Eröff­nung des spät­mit­tel­al­ter­li­chen Bad­hau­ses aus Wendelstein.

Muse­ums­ein­tritt 7 €, ermä­ßigt 6 €, Fami­li­en 17 €, Teil­fa­mi­li­en 10 €.