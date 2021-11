Ab Mon­tag, den 29. Novem­ber, bis vor­aus­sicht­lich Frei­tag, den 3. Dezem­ber 2021, ist die St 2240 nörd­lich von Kleb­heim (Orts­teil von Heß­dorf) bis zur Kreu­zung Hesselberg/​Buch/​Neuhaus für den Gesamt­ver­kehr gesperrt. Grund dafür sind Arbei­ten an der A3. Eine über­ört­li­che Umlei­tung über Grems­dorf – Höchstadt/​Aisch – Wei­ßen­dorf – Gro­ßen­see­bach ist eingerichtet.

ÖPNV

Auf­grund der Voll­sper­rung kön­nen die VGN-Lini­en 203 und 246 sowie der Grund­schul­bus Rich­tung Hann­berg nicht wie gewohnt ver­keh­ren. Für die VGN-Lini­en 203 und 246 wird daher ein Shut­tle­ver­kehr zwi­schen Kleb­heim und Nie­der­lin­dach eingerichtet.

Der Shut­tle­bus für die Linie 203 bringt die Fahr­gä­ste, die von Erlan­gen kom­men direkt nach Ankunft in Nie­der­lin­dach nach Kleb­heim. Der Shut­tle­bus von Kleb­heim nach Nie­der­lin­dach fährt immer 5–10 Minu­ten vor der eigent­li­chen Abfahrt der Linie 203, so dass der Bus der Linie 203 in Nie­der­lin­dach erreicht wer­den kann. Die genau­en Zei­ten des Shut­tle­bus­ses kön­nen auf der Home­page des Land­rats­am­tes unter „Aktu­el­le Mel­dun­gen“ ent­nom­men wer­den. www​.erlan​gen​-hoech​stadt​.de

Der Shut­tle­bus für die Linie 246 fährt um 07:02 Uhr von Kleb­heim nach Nie­der­lin­dach. Von Nie­der­lin­dach nach Kleb­heim ver­kehrt die­ser um 11:55 Uhr, 13:42 Uhr, 16:15 Uhr und 17:36 Uhr.

Der Grund­schul­bus Rich­tung Hann­berg ver­kehrt ab Kleb­heim um 07:30 Uhr. Von der Schu­le in Hann­berg Rich­tung Kleb­heim ver­kehrt der Bus um 11:35 Uhr, 12:35 Uhr und 13:20 Uhr.

Die Fahr­ten begin­nen und enden an den bekann­ten öffent­li­chen Bus-Hal­te­stel­len in Klebheim.

Das Land­rats­amt Erlan­gen-Höchstadt bit­tet alle betrof­fe­nen Ver­kehrs­teil­neh­me­rin­nen und Ver­kehrs­teil­neh­mer um Ver­ständ­nis und Ent­schul­di­gung für die ent­ste­hen­den Unannehmlichkeiten.