Für Nut­zer der Flug-IBE SKY­BUT­LER wird die Advents­zeit in die­sem Jahr beson­ders spannend:

Wer vom 1. bis 24. Dezem­ber 2021 täg­lich min­de­stens einen Flug im SKY­BUT­LER aus­stellt, öff­net damit jeweils ein ima­gi­nä­res Kalen­der­tür­chen. Wer am Ende alle 24 Tür­chen geöff­net hat, erhält einen Gut­schein im Wert von 100 Euro für die näch­ste eige­ne Flug­bu­chung im SKYBUTLER.

Um sich für die Chal­len­ge zu regi­strie­ren, ein­fach bis 30. Novem­ber 2021 eine kur­ze Mail mit Betreff „Chal­len­ge“ an flugticket@​schmetterling.​de sen­den und schon sind Sie dabei.

Wer SKY­BUT­LER noch nicht nutzt, kann sich kosten­frei dafür frei­schal­ten las­sen. Das System ist unab­hän­gig von ande­ren Tech­nik-Modu­len, Ket­ten und Koope­ra­tio­nen. Infos zu Frei­schal­tung und Vor­tei­len hier.

Das Team von Schmet­ter­ling Air Con­so wünscht viel Erfolg!

Über Schmet­ter­ling Air Conso:

Schmet­ter­ling Air Con­so ist ein mit­tel­stän­di­scher, kon­zern­un­ab­hän­gi­ger Flug­ticket­gro­ß­händ­ler mit Sitz in Geschwand bei Nürn­berg. Das Unter­neh­men ver­sorgt über die Flug-IBE SKY­BUT­LER euro­pa­weit Rei­se­bü­ros mit besten Flug­an­ge­bo­ten zu attrak­ti­ven Prei­sen. Mit nur einer Flug­ab­fra­ge haben Rei­se­bü­ros Zugang zum gesam­ten Ange­botsport­fo­lio inklu­si­ve NDC und LCC in einer Buchungs­platt­form. Dadurch bie­tet SKY­BUT­LER die Mög­lich­keit, mit dem brei­ten Online-Ange­bot mitzuhalten.

Über Schmet­ter­ling

Schmet­ter­ling Inter­na­tio­nal ist das größ­te unab­hän­gi­ge und inha­ber­ge­führ­te Tou­ri­stik-Ver­triebs­un­ter­neh­men Deutsch­lands. Als Kom­plett-Dienst­lei­ster für Rei­se­bü­ros ver­eint Schmet­ter­ling Inter­na­tio­nal in fünf Geschäfts­be­rei­chen die gesam­te Welt der Tou­ri­stik unter einem Dach: Tou­rism, Tech­no­lo­gy, Ful­fill­ment, Ver­si­che­rungs­mak­ler, Grup­pen­rei­sen. Die Schmet­ter­ling Inter­na­tio­nal GmbH & Co. KG beschäf­tigt in Geschwand bei Nürn­berg rund 300 hoch qua­li­fi­zier­te Mit­ar­bei­ter und ent­wickelt sich seit über zehn Jah­ren bes­ser als der Wett­be­werb. Schmet­ter­ling ist ein Fami­li­en­un­ter­neh­men und wur­de 1968 von Wil­li Mül­ler gegrün­det. Toch­ter Anya Mül­ler-Eckert führt das Unter­neh­men in der 2. Generation.