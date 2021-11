Die VHS Bam­berg-Land been­det ab Frei­tag, 26. Novem­ber, in Abspra­che mit Land­rat Johann Kalb alle Prä­senz­kur­se im lau­fen­den Win­ter­se­me­ster. Auch Ein­zel­ver­an­stal­tun­gen und Vor­trä­ge sowie das am 27. Novem­ber geplan­te Advents­kon­zert in Rat­tels­dorf wer­den abge­sagt. Die Ent­schei­dung ist schwe­ren Her­zens getrof­fen wor­den, wird aber für eine Ein­däm­mung der sehr hohen Inzi­denz­ra­te im Land­kreis Bam­berg als not­wen­dig erachtet.

Vie­le Kurs­lei­tun­gen stel­len ihr Ange­bot jetzt auf digi­ta­le For­ma­te um. Online-Kur­se und digi­ta­le Ver­an­stal­tun­gen lau­fen natür­lich wei­ter. Das Ange­bot ist zu fin­den unter: www​.vhs​-bam​berg​-land​.de/​p​r​o​g​r​a​m​m​/​o​n​l​i​n​e​-​p​r​o​g​r​a​m​m​.​h​tml

Wei­te­re Infos unter Tel. 0951 / 85760 oder www​.vhs​-bam​berg​-land​.de