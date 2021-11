Oran­ge Days: 16 Tage vol­ler Aktio­nen, um Gewalt gegen Frau­en zu beenden

Gewalt gegen Mäd­chen und Frau­en ist eine der am wei­te­sten ver­brei­te­ten Men­schen­rechts-ver­let­zun­gen der Welt. Sie kennt kei­ne natio­na­len oder kul­tu­rel­len Schran­ken und betrifft jede drit­te Frau in Euro­pa. Der SI-Club Forch­heim Kai­ser­pfalz unter­stützt auf allen social media Kanä­len die Kam­pa­gne „16 Days of Acti­vism Against Gen­der Vio­lence“ . Die­se Kam­pa­gne wur­de von der UN ins Leben geru­fen. Jedes Jahr fin­den 16 Tage lang welt­weit Ver­an­stal­tun­gen und Aktio­nen statt, um auf Gewalt gegen Frau­en auf­merk­sam zu machen. Gebäu­de und Wahr­zei­chen wer­den in Oran­ge getaucht. Ziel ist es, für das Pro­blem zu sen­si­bi­li­sie­ren und dage­gen zu mobi­li­sie­ren. Die Far­be Oran­ge soll hier­bei eine hel­le­re Zukunft frei von Gewalt symbolisieren.

Die Welt ist nach wie vor ein gefähr­li­cher Ort für Frau­en. Dar­auf machen die Oran­ge Days auf­merk­sam. Unser Enga­ge­ment zu den Oran­ge Days steht in die­sem Jahr unter dem Mot­to „Umset­zung der Istan­bul-Kon­ven­ti­on und Prä­ven­ti­ons­ar­beit“. Unser Club Forch­heim Kai­ser­pfalz betei­ligt sich in die­sem Jahr mit einer Akti­on in den sozia­len Medi­en, wie auf Face­book. „Wir machen 16 Tage lang auf die Benach­tei­li­gung von Frau­en und geschlechts­spe­zi­fi­sche For­men von Gewalt auf­merk­sam“, so Bir­git Ros­bi­gal­le, Prä­si­den­tin im SI-Club Forch­heim Kai­ser­pfalz.“ Geschlech­ter­spe­zi­fi­sche Gewalt hat unzäh­li­ge Gesich­ter. Mil­lio­nen Frau­en und Mäd­chen sind betrof­fen. Sie beinhal­tet kör­per­li­che und sexu­el­le Gewalt, gesund­heits­schäd­li­che Hand­lun­gen wie Ver­ge­wal­ti­gung, Geni­tal­be­schnei­dung und Men­schen­han­del. Auch see­li­sche Gewalt, Gewalt im Inter­net und Aus­gren­zung gehö­ren dazu. Sie wirkt sich auf alle Lebens­be­rei­che von Frau­en und Mäd­chen aus und hemmt den sozia­len und öko­no­mi­schen Fort­schritt. „Es ist wich­tig, über ganz Deutsch­land – und die gan­ze Welt – hin­weg auf die­se The­men auf­merk­sam zu machen. Umso stol­zer sind wir, dass wir hier in Forch­heim und dem Land­kreis unse­ren Teil dazu bei­tra­gen können.“

Die Dau­er von 16 Tagen ist dabei kein Zufall: Die Oran­ge Days enden am 10. Dezem­ber, dem Inter­na­tio­na­len Tag der Men­schen­rech­te. Sor­op­ti­mist Inter­na­tio­nal Deutsch­land (SID) betei­ligt sich auch in die­sem Jahr mit viel­fäl­ti­gen Aktio­nen sowohl direkt als auch die regio­na­len Clubs.

„Unser Fokus liegt in die­sem Jahr auf der Prä­ven­ti­on und der Istan­bul-Kon­ven­ti­on“, sagt die Vize­prä­si­den­tin, Anni­ka Falk-Clau­ßen „Dar­in ver­pflich­ten sich die Ver­trags­staa­ten, offen­siv gegen Gewalt gegen Frau­en und häus­li­che Gewalt vor­zu­ge­hen.“ Die Istan­bul-Kon­ven­ti­on ver­pflich­tet Ver­trags­staa­ten von Amts wegen tätig zu wer­den, auch in den Fäl­len, in denen das Opfer sei­ne Aus­sa­ge oder Straf­an­zei­ge zurück­zieht. Dies ist beson­ders wich­tig, um Zyklen von Gewalt und Miss­brauch, aus denen sich Opfer auf­grund fami­liä­rer Bin­dung, gemein­sa­mer Kin­der oder finan­zi­el­ler Abhän­gig­keit nicht selbst befrei­en kön­nen, zu stoppen.“Wenn die Istan­bul-Kon­ven­ti­on kon­se­quent umge­setzt wird, dann kann sie Leben ret­ten“, so die Prä­si­den­tin des SI-Clubs in Forchheim.

Sor­op­ti­mist International

Sor­op­ti­mist Inter­na­tio­nal (SI) ist welt­weit eine der größ­ten Ser­vice-Orga­ni­sa­tio­nen berufs­tä­ti­ger Frau­en mit gesell­schafts­po­li­ti­schem Enga­ge­ment und ist par­tei­po­li­tisch und kon­fes­sio­nell neu­tral. Sl enga­giert sich im loka­len, natio­na­len und inter­na­tio­na­len Umfeld für die Men­schen­rech­te, Bil­dung für Mäd­chen und Frau­en, Frie­den, inter­na­tio­na­le Ver­stän­di­gung und ver­ant­wort­li­ches Han­deln und betei­ligt sich aktiv an den Ent­schei­dungs­pro­zes­sen auf allen Ebe­nen der Gesell­schaft. Die Orga­ni­sa­ti­on hat welt­weit rund 70.000 Mit­glie­der in mehr als 100 Län­dern. Sor­op­ti­mist Inter­na­tio­nal Deutsch­land (SID) hat der­zeit über 6.700 Mit­glie­der in 223 Clubs. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.sor​op​ti​mist​.de.