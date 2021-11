Zum Fest regio­na­le Spe­zia­li­tä­ten verschenken!

Alle Jah­re wie­der bie­tet der Fach­be­reich „Nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung“ des Land­rats­am­tes Bam­berg und das Büro für Nach­hal­tig­keit der Stadt Bam­berg das „Weih­nachts­kist­la“ an, wel­ches mit regio­na­len und fai­ren Spe­zia­li­tä­ten gefüllt ist. Ab sofort kann das Kist­la ent­we­der in der Lebens­hil­fe-Werk­statt GRÜ­NE OASE in der Ohm­stra­ße 1 oder im Stifts­la­den der Bür­ger­spi­tal­stif­tung in der Haupt­wach­stra­ße 9 in limi­tier­ter Auf­la­ge (600 Stück) zum Preis von jeweils 30 Euro erwor­ben werden.

Lie­be­voll gestal­tet und gepackt, wird das Geschen­ke­kist­la von den Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern der Bam­ber­ger Lebens­hil­fe Werk­stät­ten. In die­sem Jahr sind erneut vie­le regio­na­le Pro­duk­te im Kist­la, die mit viel Herz­blut in regio­na­len Betrie­ben her­ge­stellt wurden.

Sie wol­len einen lie­ben Men­schen eine Freu­de machen, dann wäre das „Weih­nachts­kist­la“ der Genuss­land­schaft Bam­berg mit hoch­wer­ti­gen Pro­duk­ten aus der Genuss­land­schaft Bam­berg genau das Richtige.

In die­sem Jahr sind fol­gen­de Köst­lich­kei­ten im Geschen­ke­körb­chen: Eine Fla­sche Wein von der Bür­ger­spi­tal­stif­tung und das aktu­el­le 36 Kreis­la Bier. Für die tra­di­tio­nel­le Lin­sen­sup­pe an Weih­nach­ten oder Sil­ve­ster ein Päck­chen Lin­sen und ein Win­ter­ap­fel­li­kör. Honig, Leb­ku­chen, Kaf­fee und eine Scho­ko­la­de dür­fen in der Weih­nachts­zeit nicht feh­len. Die Scho­ko­la­de ist fair pro­du­ziert und wur­de mit einer Ban­de­ro­le umge­ben, auf der regio­na­le Sehens­wür­dig­kei­ten aus Stadt und Land­kreis Bam­berg zu fin­den sind. Das Enga­ge­ment für den Fai­ren Han­del von Stadt und Land­kreis Bam­berg spie­gelt sich im „Weih­nachts­kist­la“ wie­der, denn Käu­fer erfreu­en nicht nur Ihre Lie­ben, son­dern unter­stüt­zen die regio­na­len Anbie­ter, die Lebens­hil­fe in Bam­berg und den fai­ren Handel.

Eile ist aller­dings gebo­ten, denn die limi­tier­te Auf­la­ge ist stets schnell vergriffen.

Sie kön­nen ger­ne unter fol­gen­den Tele­fon­num­mern: 0951/1897–2036 oder 0951/1897–2025 ein „Weih­nachts­kist­la“ reser­vie­ren. Die Abhol­zei­ten bei der Lebens­hil­fe sind von Mon­tag bis Frei­tag: 8:00 Uhr bis 14 Uhr und im Stifts­la­den zu den bekann­ten Öffnungszeiten.