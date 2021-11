Ver­an­stal­tungs­rei­he „AGO­RA“

Im Rah­men der AGO­RA-Vor­trags­rei­he im Win­ter­se­me­ster an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth, die vom Bay­reu­ther Insti­tut für Sozio­lo­gie und Sozi­al­po­li­tik (BISO, i. Gr.) ver­an­stal­tet wird, refe­rie­ren am Don­ners­tag, 25. Novem­ber 2021, um 18.00 Uhr, Diet­rich Pax (Bio­gärt­ner) und Wil­fried Löwin­ger (Fer­kel­er­zeu­ger) zum The­ma „Ober­frän­ki­sche Land­wirt­schaft – einst, heu­te und morgen“.

Datum/​Zeit/​Ort: Don­ners­tag, 25.11.2021, ab 18.00 Uhr, digi­tal, gebüh­ren­frei, öffent­lich, Anmel­dung ist nicht erforderlich

Zoom-Link: https://​uni​-bay​reuth​.zoom​.us/​j​/​6​5​0​6​5​2​5​9​1​1​7​?​p​w​d​=​M​D​N​s​N​m​U​z​T​E​5​t​e​G​V​y​b​k​h​U​T​l​h​z​W​F​F​o​U​T09,

Mee­ting-ID: 650 6525 9117, Kenn­code: 258928

Zum Vor­trag: Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten unter­lie­gen heu­te auch in Ober­fran­ken einem enor­men Wand­lungs­pro­zess, in dem sich die bis­he­ri­gen Sicht­wei­sen mit neu­en Per­spek­ti­ven mischen und ergän­zen. Es gibt vie­le Vor­ur­tei­le über die Land­wirt­schaft, die oft auf Unkennt­nis beru­hen. Neben der berech­tig­ten Kri­tik an einer zuneh­mend indu­stria­li­sier­ten und glo­ba­li­sier­ten Nah­rungs­mit­tel­pro­duk­ti­on gibt es aber auch Zwei­fel an einer nach­hal­ti­gen Ver­än­de­rung des Kon­su­men­ten­ver­hal­tens. Aus zwei ver­schie­de­nen Per­spek­ti­ven (Fer­kel­er­zeu­ger und Bio­land­wirt) wird ver­sucht, die gegen­wär­ti­ge Situa­ti­on bes­ser zu verstehen.