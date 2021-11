Mär­chen­rei­se nach Benin – nun digital

Die vom Unter­stüt­zer­kreis Peg­nitz e.V. ver­an­stal­te­te Lesung mit Ibu­kun Kous­se­mou aus sei­nem Buch „Geschich­ten und Sprich­wör­ter des Hügel­lands – Ein Mär­chen­buch aus dem Benin“ am 26.11.21 um 19 Uhr wird digi­tal statt­fin­den: Wenn auch ohne Trom­mel­klän­ge, so wird sie doch mit den Illu­stra­tio­nen aus dem Mär­chen­buch bebil­dert zu hören und zu sehen sein. Ab Frei­tag kann man das Buch außer­dem bei der EMK Peg­nitz, Schmied­pe­unt 11 ganz ana­log kau­fen. Der Link zur Lesung lau­tet https://​you​tu​.be/​S​b​1​H​G​K​U​I​U9Y und ist auch auf der Home­page des Unter­stüt­zer­krei­ses sowie in face­book zu fin­den. Gern kann die­ser auch per Mail zuge­sen­det wer­den: Bit­te ein­fach mel­den bei unterstuetzerkreis.​pegnitz@​gmail.​com