Lei­der müs­sen wir mit­tei­len, dass die Mul­ti­vi­si­ons­show Bal­ti­kum – die drei Län­der Litau­en, Lett­land und Est­land am “mare bal­ti­cum” mit Sepp Mar­tin am Mitt­woch, den 24.11.2021 in der Stadt­bü­che­rei Forch­heim abge­sagt wer­den muss­te. Ein neu­er Ter­min wird näch­stes Jahr bekannt gege­ben. Die Kar­ten­in­ha­ber wer­den direkt von OKticket​.de per E‑Mail über die Rück­ab­wick­lung der Ein­tritts­gel­der benach­rich­tigt. Kun­den, die ihr Ticket in einer Vor­ver­kaufs­stel­le gekauft haben, wen­den sich bit­te bis 8.12.21 an die ent­spre­chen­de Vorverkaufsstelle.