BAY­REUTH – Um den Fami­li­en in Bay­reuth in der Vor­weih­nachts­zeit das War­ten aufs Christ­kind zu ver­sü­ßen, hat sich das Fami­li­en­bünd­nis Bay­reuth etwas Beson­de­res über­legt. Vom 1. bis 24. Dezem­ber wird es einen digi­ta­len Advents­ka­len­der mit Gewinn­spiel auf dem Online-Fami­li­en­por­tal der Stadt unter www​.fami​li​en​-in​-bay​reuth​.de geben. Täg­lich kön­nen Fra­gen zu ver­schie­de­nen Sehens­wür­dig­kei­ten, attrak­ti­ven Plät­zen und Aus­flugs­mög­lich­kei­ten in der Stadt Bay­reuth beant­wor­tet wer­den. Es locken attrak­ti­ve Prei­se in Form von Gut­schei­nen, die am näch­sten Tag ver­lost wer­den und aus dem Bud­get des Fami­li­en­bünd­nis­ses finan­ziert werden.

„Um am Gewinn­spiel teil­zu­neh­men, kön­nen Inter­es­sier­te täg­lich das Tür­chen öff­nen und die jewei­li­ge Fra­ge beant­wor­ten. Anschlie­ßend gibt man sei­ne E‑Mail-Adres­se ein, bestä­tigt die Daten­schutz- und Teil­nah­me­be­din­gun­gen und klickt auf OK – so lan­det man im Los­topf,“ erklärt Irm­hild Hell­dör­fer vom Fami­li­en­bünd­nis Bay­reuth. Unter allen Teil­neh­men­den wird nach dem Zufalls­prin­zip ein/​e Gewinner/​in bestimmt und benach­rich­tigt. Der/​die Gewinner/​in wird täg­lich auf dem Fami­li­en­por­tal der Stadt unter www​.fami​li​en​-in​-bay​reuth​.de bekanntgeben.