Mit­rei­ßen­de Blech­blä­ser­mu­sik in allen Klangfarben

Das ver­spricht das Kon­zert des ensem­ble hund­s­haup­ten. In der sel­te­nen Beset­zung mit vier Trom­pe­ten, vier Posau­nen, zwei Hör­nern und Tuba kann das Blech­blä­ser­en­sem­ble leicht­fü­ßig Wal­zer tan­zen, roman­tisch und lyrisch klin­gen. Laut und hef­tig geht auch, ver­steht sich. Vir­tu­os und bril­lant eben­so. Ein Kon­zert­er­leb­nis, das zwi­schen kam­mer­mu­si­ka­lisch und sin­fo­nisch wech­selt, aber auch mal eine Big­band oder eine gepfleg­te Blas­ka­pel­le anklin­gen lässt. Die „Hund­s­haupte­ner“ sind mitt­ler­wei­le ein Ensem­ble mit ambi­tio­nier­ten Blech­blä­sern aus der gan­zen Metro­pol­re­gi­on. Beim Grä­fen­ber­ger Sonn­tags­kon­zert wol­len sie unter ande­rem mit Bach, Bizet, Beet­ho­ven, Mouret, Sus­a­to, Bruck­ner und Men­dels­sohn begeistern.

Bald ist Weihnachten…….

Sie sind noch auf der Suche nach einem pas­sen­den Geschenk?

Wir haben DIE Geschenk­idee für Sie:

Am Mon­tag 29.11.2021 star­tet der Kar­ten­vor­ver­kauf für das Grä­fen­ber­ger Sonn­tags­kon­zert mit dem Blech­blä­ser­en­sem­ble Hund­s­haup­ten am 06.02.2022 um 17.00 Uhr in der Evan­ge­li­schen Drei­ei­nig­keits­kir­che Gräfenberg.

Kar­ten­vor­ver­kauf 12,- EUR über das Pfarr­bü­ro am Kirch­platz 3 in Gräfenberg

Diens­tag, Mitt­woch und Frei­tag 9 – 11Uhr, Tel. 09192–285, dekanat.​graefenberg@​elkb.​de)

Abend­kas­se 15,- EUR

Es gel­ten die jeweils gül­ti­gen Coronavorschriften