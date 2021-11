Da bis­her die Beschaf­fung von Lüf­tungs­ge­rä­ten in Kin­der­ta­ges­stät­ten (Kitas) nur zöger­lich vor­an­ging, hat die Stadt­ver­wal­tung der Stadt Forch­heim auf Wunsch und Auf­trag des Stadt­ra­tes hin ver­an­lasst, Luft­rei­ni­gungs­ge­rä­te für alle Ein­rich­tun­gen im Forch­hei­mer Stadt­ge­biet zu bezu­schus­sen: Bis zu einem Höchst­be­trag von 3.500 EUR pro Raum geht die Stadt Forch­heim für die Anschaf­fung in Vor­lei­stung, damit die Gerä­te schon ein­mal bestellt wer­den kön­nen. Die Finanz­ver­wal­tung der Stadt Forch­heim hat in die­ser Woche an alle Kin­der­ta­ges­stät­ten im Stadt­ge­biet ent­spre­chen­de Antrags­for­mu­la­re verschickt.

Auf Beschluss des Stadt­ra­tes im Juli hat­te die Stadt­ver­wal­tung die städ­ti­schen Kitas schon ent­spre­chend aus­ge­stat­tet. „Nun möch­ten wir auch den ande­ren Kitas im Stadt­ge­biet anbie­ten, bei der die Beschaf­fung der Luft­rei­ni­gungs­ge­rä­te behilf­lich zu sein. Zudem wol­len wir als Stadt auch selbst finan­zi­ell bezu­schus­sen“, erklärt Ober­bür­ger­mei­ster Dr. Uwe Kirsch­stein das För­der­an­ge­bot der Stadt­ver­wal­tung, „Die Anschaf­fung von Luft­rei­ni­gungs­ge­rä­ten stellt sicher eine sinn­vol­le und auch von den Eltern gewünsch­te Maß­nah­me dar. Wir wol­len die Sache jetzt unbe­dingt beschleunigen!“

Das bedeu­tet, neben dem Anteil des Frei­staa­tes Bay­ern in Höhe von fünf­zig Pro­zent der Anschaf­fungs­ko­sten über­nimmt die Stadt die ande­ren fünf­zig Pro­zent. Dabei geht sie bei den för­der­fä­hi­gen Kosten, die sie ergän­zend um maxi­mal 1.750 EUR zum Zuschuss des Frei­staa­tes Bay­ern erhöht (also auf dann hun­dert Pro­zent der för­der­fä­hi­gen Kosten), in Vor­lei­stung. Dies gilt natür­lich auch für die­je­ni­gen Kitas, die schon Lüf­tungs­ge­rä­te erwor­ben haben.

Die Anschaf­fung der Tech­nik erfolgt gemäß der „Richt­li­nie zur För­de­rung von Inve­sti­ti­ons­ko­sten für tech­ni­sche Maß­nah­men zum infek­ti­ons­schutz­ge­rech­ten Lüf­ten in der Kin­der­ta­ges­be­treu­ung und in den Heil­päd­ago­gi­schen Tages­stät­ten der Jugend­und Behin­der­ten­hil­fe“ der baye­ri­schen Staats­re­gie­rung. Vor­aus­set­zung laut För­der­richt­li­nie ist es u.a., dass nur Grup­pen- und Funk­ti­ons­räu­me mit Luft­rei­ni­gungs­ge­rä­ten aus­ge­stat­tet wer­den dür­fen. Sie ent­hält auch gewis­se tech­ni­sche Vor­ga­ben, die evtl. für Nicht-Tech­ni­ker schwer zu hand­ha­ben sind.

Des­halb bie­tet die Stadt­ver­wal­tung an, für die Kitas die Gerä­te zu beschaf­fen. So ist sicher­ge­stellt, dass die För­der­be­din­gun­gen ein­ge­hal­ten wer­den und somit kei­ne För­der­mit­tel­rück­for­de­run­gen vom Staat drohen.

Kitas im Forch­hei­mer Stadt­ge­biet, die die­ses Ange­bot anneh­men möch­ten, wer­den in dem Schrei­ben gebe­ten, das von der Käm­me­rei zuge­sen­de­te „Antrags­for­mu­lar für voll­stän­di­gen Zuschuss“ aus­zu­fül­len und bis 30. Novem­ber 2021 unter­schrie­ben an die Stadt Forch­heim zurückzusenden.

Benö­tigt wer­den Anga­ben zum jewei­li­gen Raum­vo­lu­men, um die pas­sen­den Gerä­te bestel­len zu kön­nen. Die Stadt benö­tigt den Antrag auch, wenn schon Gerä­te beschafft wur­den. In die­sem Fall sind noch die Bele­ge über die aus­ge­wähl­ten Gerä­te mit einzureichen.