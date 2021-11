Land­kreis und Schu­len för­dern Bio­di­ver­si­tät, Regio­na­li­tät und Klimaschutz

Unter der Feder­füh­rung von Kreis­fach­be­ra­ter für Gar­ten­kul­tur und Lan­des­pfle­ge Felix Meß­ber­ger hat der Land­kreis Bay­reuth gemein­sam mit den Schu­len unter sei­ner Trä­ger­schaft die Idee ent­wickelt, einen akti­ven Bei­trag zum Erhalt alter hei­mi­scher Obst­sor­ten zu lei­sten. Ins­ge­samt erhal­ten die Schu­len 33 Obst­bäu­me. Jede Schu­le, die den nöti­gen Platz dafür hat, erhält min­de­stens einen Baum. Die Obst­baum­sor­ten sind, so weit mög­lich, auf den Stand­ort und den Ver­wen­dungs­zweck in der jewei­li­gen Schu­le abge­stimmt und sol­len, wo vor­han­den, den Schul­gar­ten bereichern.

Mit die­ser Akti­on soll das Bewusst­sein dahin­ge­hend geschärft wer­den, dass die natür­li­che Viel­falt ver­schie­de­ner Obst­sor­ten einen unschätz­bar wert­vol­len Bei­trag zur Bio­di­ver­si­tät lei­stet. Die Ver­wen­dung von Obst aus dem Gar­ten – von alten hei­mi­schen Sor­ten, die rela­tiv gut an die Regi­on ange­passt sind – stärkt die Regio­na­li­tät und trägt auch zum Kli­ma­schutz bei.

Am Mon­tag star­te­te in der Real­schu­le Peg­nitz die­se Akti­on. Land­rat Flo­ri­an Wie­de­mann freu­te sich, für den idyl­lisch am Wald­rand gele­ge­nen Schul­gar­ten drei Halb­stäm­me – und zwar einen Apfel­baum und zwei Bir­nen­bäu­me – sowie für die klei­ne Streu­obst­wie­se vor dem Schul­ge­bäu­de drei hoch­stäm­mi­ge Apfel­bäu­me über­ge­ben zu kön­nen. Er bedank­te sich bei Schul­lei­ter Chri­stoph Kass­eckert und Hei­drun Bies­wan­ger, die als Lehr­kraft den Schul­gar­ten betreut, für ihren enga­gier­ten Ein­satz dafür, dass der Schul­gar­ten für die Schü­le­rin­nen und Schü­lern ein span­nen­der und abwechs­lungs­rei­cher Lern­ort ist.

Ein Dank ging auch an die Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Schul­gar­ten-AG, die mit gro­ßem Eifer bei der Sache sind. „Bleibt dabei“, so Land­rat Wie­de­mann zu den Kin­dern, „denn durch eure Gar­ten­ar­beit fin­den Insek­ten wert­vol­le Lebens­räu­me und ihr tragt damit auch zu gesun­der Ernäh­rung und zum Kli­ma­schutz bei“.

Alle freu­en sich nun dar­auf, dass in den kom­men­den Jah­ren in der Schu­le auch Äpfel und Bir­nen von den neu gepflanz­ten Bäu­men geern­tet wer­den können.

Wei­te­re Schu­len, die im Rah­men die­ser Akti­on Obst­bäu­me vom Land­kreis erhal­ten, sind die Dr.-Dittrich-Schule, die Berufs­schu­le und die Grund­schu­le in Peg­nitz, die Land­wirt­schafts­schu­le Bay­reuth-Münch­berg, die Johan­nes-Kep­ler-Real­schu­le und das Staat­li­che Beruf­li­che Schul­zen­trum in Bay­reuth, die Gesamt­schu­le Hollfeld, die Grund­und Mit­tel­schu­le Eckers­dorf sowie die Robert-Kragler-Schu­le in Creußen.