Noch­mals Voll­gas vor der Länderspielpause

Nach dem geglück­ten Sprung an die Spit­ze der Grup­pe A im FIBA Euro­pe Cup und dem Wei­ter­kom­men in die­sem Wett­be­werb am Mitt­woch durch einen mit­rei­ßen­den Heim­sieg gegen die Lon­don Lions, wol­len die HEROES OF TOMOR­ROW nun am 8. BBL-Spiel­tag auch in der easy­Credit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga etwas nach oben sprin­gen. Dafür peilt das Team von Head Coach Raoul Kor­ner am Sams­tag ab 18:00 Uhr in der hei­mi­schen Ober­fran­ken­hal­le einen Sieg im von der Busi­ness System­haus AG prä­sen­tier­ten Spiel gegen den SYN­TAI­NICS MBC an. Tabel­la­risch trennt bei­de Teams der­zeit nicht viel, emp­fängt dem­nach der aktu­ell 14. (2 Sie­ge, 4 Nie­der­la­gen) den 12. (3 Sie­ge, 4 Niederlagen).