Ter­mi­ne Impf­bus KW 47

Der Impf­bus tourt wei­ter durch den Land­kreis Kro­nach. Nach­ste­hend eine Über­sicht über die näch­sten Hal­te­stel­len und Termine:

Mitt­woch, 24. November

Rothen­kir­chen, Rewe-Park­platz, 12 Uhr bis 18 Uhr

Don­ners­tag, 25. November

Teu­schnitz, Park­platz Fri­sche-Markt, 12 Uhr bis 18 Uhr

Frei­tag, 19. November

Stein­berg, Rewe-Park­platz, 12 Uhr bis 18 Uhr

Inter­es­sier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger kön­nen ein­fach vor­bei­kom­men und sich im Impf­bus imp­fen las­sen. Ledig­lich ein Aus­weis ist erfor­der­lich. Wel­cher Impf­stoff am jewei­li­gen Stand­ort ver­ab­reicht wird, ist von der tages­ak­tu­el­len Ver­füg­bar­keit abhän­gig und muss vor Ort erfragt wer­den. In der Regel konn­ten bis­lang die Impf­stof­fe von Johnson&Johnson sowie von Bio­n­tech vor­ge­hal­ten wer­den. Auch eine gewünsch­te Auf­fri­schimp­fung ist am Impf­bus möglich.

Impf­zen­trum und Außenstellen

Dar­über hin­aus besteht auch wei­ter­hin die Mög­lich­keit, sich ohne Ter­min im Kro­nacher Impf­zen­trum imp­fen zu las­sen. Dies ist mög­lich jeweils mitt­wochs und frei­tags von 13 bis 18 Uhr und sams­tags von 8 bis 15 Uhr. Aller­dings kann es auf­grund der hohen Nach­fra­ge aktu­ell auch hier zu War­te­zei­ten kom­men. Zudem kann für eine gewünsch­te Imp­fung im Impf­zen­trum auch ein Ter­min vor­ab ver­ein­bart wer­den. Für eine Imp­fung in einer der Außen­stel­len (Neu­ken­roth, Stein­bach am Wald und Nord­hal­ben) ist eine vor­he­ri­ge Anmel­dung zwin­gend erforderlich.

Ter­min­ver­ein­ba­rung sind über das zen­tra­le Regi­strie­rungs­por­tal Bay­Im­co unter https://​impf​zen​tren​.bay​ern/​c​i​t​i​z​en/ mög­lich. Über die­ses Por­tal kann man sich sowohl für eine Erst­imp­fung als auch eine Auf­fri­schimp­fung anmel­den. Des Wei­te­ren wird dar­auf hin­ge­wie­sen, dass im Bay­Im­co pro Account meh­re­re Per­so­nen ange­legt und jeweils Ter­mi­ne ver­ein­bart wer­den kön­nen. Impf­ter­mi­ne kön­nen dar­über hin­aus von Mon­tag bis Frei­tag von 8 bis 16 Uhr auch tele­fo­nisch ver­ein­bart wer­den unter 09261–678666. Auf­grund des aktu­ell hohen Anruf­auf­kom­mens bit­tet das Impf­zen­trum aller­dings um Ver­ständ­nis, dass es zu War­te­zei­ten kom­men kann.

Bei die­ser Gele­gen­heit wird dar­auf hin­ge­wie­sen, dass Imp­fun­gen auch von nie­der­ge­las­se­nen Ärz­ten durch­ge­führt wer­den und die War­te­zei­ten dort mög­li­cher­wei­se kür­zer sind.