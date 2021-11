UPDATE: Das für Sonn­tag, 21. Novem­ber, vor­ge­se­he­ne Spiel des FC Ein­tracht Bam­berg in der Fuß­ball Bay­ern­li­ga beim TSV Groß­bar­dorf wur­de abge­sagt. Grund ist die Unbe­spiel­bar­keit des Plat­zes. Ein Nach­hol­ter­min steht noch nicht fest.

Geg­ner hat „kämp­fe­risch und spie­le­risch gute Anlagen“

In der Fuß­ball Bay­ern­li­ga Nord ist der FC Ein­tracht Bam­berg am kom­men­den Sonn­tag, 21. Novem­ber, beim TSV Groß­bar­dorf zu Gast. Anstoß der Par­tie des 21. Spiel­ta­ges ist um 14:00 Uhr. Zu sehen ist das Duell im Live­stream bei sport​to​tal​.tv.

Die Aus­gangs­si­tua­ti­on: Die Kon­kur­renz hat Federn las­sen, der FC Ein­tracht Bam­berg dage­gen hat mit dem Heim­sieg gegen den SV Seli­gen­por­ten am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de die vol­le Punkt­zahl ver­bucht. Somit geht der FCE als Tabel­len­füh­rer in das Duell zwei­er ehe­ma­li­ger Regio­nal­li­gi­sten. Da der TSV Groß­bar­dorf im Augen­blick auf Tabel­len­platz zwölf steht – mit einem Pol­ster von acht Punk­ten zum ersten Rele­ga­ti­ons­platz­in­ha­ber – und der FC Ein­tracht Bam­berg neben dem ATSV Erlan­gen die ein­zi­ge aus­wärts noch unge­schla­ge­ne Mann­schaft der Liga ist, gehen die Dom­rei­ter wie­der ein­mal favo­ri­siert in ein Spiel. Zudem ver­fü­gen die Ober­fran­ken mit nur zwölf Gegen­to­ren über die beste Abwehr der Liga. Und die Offen­si­ve der Bam­ber­ger als treff­si­cher­ste Mann­schaft der Liga ist auch ein Top­wert. Den­noch soll­ten die Dom­rei­ter vor­sich­tig sein. Der TSV Groß­bar­dorf hat in die­ser Sai­son acht Spie­le gewon­nen, davon sechs auf eige­ner Anla­ge. Aus­wärts gelang den Grab­feld­kickern Ende Okto­ber ein rich­ti­ges Husa­ren­stück, als sie beim Top­fa­vo­rit auf die Mei­ster­schaft, der DJK Vil­z­ing, mit 2:1 sieg­reich waren. Daher soll­te die jun­ge Bam­ber­ger Mann­schaft mit Respekt beim TSV antre­ten – auf­grund der Tabel­len­füh­rung darf es jedoch auch eine gesun­de Por­ti­on Selbst­ver­trau­en sein. Wer aller­dings am Sonn­tag im Kader ste­hen wird, ist der­zeit noch unklar. Grund sind ver­let­zungs- und krank­heits­be­ding­te Ausfälle.

Das sagt Trai­ner Juli­an Kol­beck: „Wenn ich zurück­den­ke an das Hin­spiel, da haben wir zwar 5:0 gewon­nen, den­noch fand ich damals das Ergeb­nis nicht der Qua­li­tät von Groß­bar­dorf ent­spre­chend. Der TSV bringt sowohl kämp­fe­risch, als auch spie­le­risch gute Anla­gen mit. Von daher wird es kein ein­fa­ches Spiel. Wir wol­len natür­lich wie­der dem Gan­zen unse­ren Stem­pel auf­drücken. Aber bei allen fuß­bal­le­ri­schen Vor­ga­ben ist es vor allem wich­tig, 100 Pro­zent Ein­stel­lung und Kampf zu zei­gen sowie Platz und Geg­ner anzu­neh­men. Aber auch da sind mei­ne Jungs die Sai­son über sehr dis­zi­pli­niert und geben in jedem Spiel alles.“

Das sagt Tobi­as Linz: „Wir haben trotz krank­heits- und ver­let­zungs­be­ding­ter Aus­fäl­le gegen den SV Seli­gen­por­ten am letz­ten Sams­tag ein sehr gutes Spiel gemacht und eigent­lich kei­ne Tor­chan­ce zuge­las­sen. Vor­ne haben wir unse­re Mög­lich­kei­ten genutzt. Wir haben auch den Geg­ner nicht unter­schätzt und ein­fach unser Spiel durch­ge­zo­gen. Nach­dem unse­re Kon­kur­renz Punk­te lie­gen­ge­las­sen hat, wol­len wir schau­en, in den näch­sten Spie­len unser Spiel wei­ter durch­zu­zie­hen. Wei­ter­hin wol­len wir von ganz oben, von der Tabel­len­spit­ze, run­ter­se­hen. Das ist das Ziel. Am Sonn­tag in Groß­bar­dorf wol­len wir daher anknüp­fen an unser gutes Spiel. Hoch­mo­ti­viert gehen wir rein in die Par­tie, müs­sen aber auch hoch­kon­zen­triert sein.“

Vor­aus­sicht­li­ches Auf­ge­bot: Deller­mann, Grie­bel – Hack, Hel­mer, Kau­be, Kett­ler, Linz, Ljev­sic, Popp, Reck, Reisch­mann, Schmitt, Schmitt­sch­mitt, Tran­zis­ka, Valdez.

Der Schieds­rich­ter: Die Par­tie wird gelei­tet von Chri­stoph Knaur. Sei­ne Assi­sten­ten an den Sei­ten­li­ni­en hei­ßen Mir­ko Mor­ge­ner und Elia Schneider.

Der Spiel­ort: Aus­ge­tra­gen wird die Par­tie auf der Anla­ge des TSV Groß­bar­dorf, Unter­ho­fer Stra­ße 11.

Das Hin­spiel: Am 31. August sieg­te der FCE mit 5:0 (2:0). Damit ende­te eine Nega­tiv­se­rie der Bam­ber­ger gegen die Unter­fran­ken – in den fünf Duel­len zuvor blieb der FC Ein­tracht gegen die Grab­fel­der sieglos.

Die näch­sten Spie­le: Wei­ter geht es für den FCE am 27. Novem­ber zu Hau­se gegen den TSV Abtswind, am 5. März 2022 beim Würz­bur­ger FV, am 12. März 2022 zu Hau­se gegen den ASV Cham. Für das Anfang Novem­ber aus­ge­fal­le­ne Spiel bei der SpVgg Bay­ern Hof steht noch kein ver­bind­li­cher Nach­hol­ter­min fest.

Zu guter Letzt: Die Vor­be­rei­tung auf die ab März näch­sten Jah­res anste­hen­den Spie­le der Rest­rück­run­de in der Bay­ern­li­ga wirft ihre Schat­ten vor­aus. So bestrei­ten die Dom­rei­ter nach der­zei­ti­gem Stand am Sams­tag, 5. Febru­ar 2022, auf dem Kunst­ra­sen­platz im Sport­park Ein­tracht an der Armee­stra­ße ein Test­spiel gegen den Lan­des­li­gi­sten SpVgg Jahn Forch­heim. Wei­te­re Spie­le sind in Planung.

Mehr zur Bay­ern­li­ga Nord gibt es unter ande­rem online auf der Inter­net­sei­te des Baye­ri­schen Fuß­ball-Ver­ban­des unter www​.bfv​.de.