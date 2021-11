Kur­ze Wege zur Fahrzeugprüfung

Bereits seit Febru­ar ist die DEKRA Prüf­sta­ti­on in Ecken­tal in Betrieb. Auf eine offi­zi­el­le Eröff­nung hat man damals, als kaum jemand gegen Coro­na geimpft war, zunächst ver­zich­tet. Nun war es an der Zeit für eine Prä­sen­ta­ti­on im klei­nen (voll­stän­dig geimpf­ten) Kreis mit Ecken­tals Erster Bür­ger­mei­ste­rin Ilse Döl­le und Ver­tre­tern der Ecken­ta­ler Werkstatt-Partner.

Peter Reu­schl, Lei­ter der zustän­di­gen Außen­stel­le Erlan­gen der DEKRA Nie­der­las­sung Nürn­berg, berich­te­te von der trotz best­mög­li­cher Unter­stüt­zung sei­tens der Gemein­de schwie­ri­gen Stand­ort­su­che. Schließ­lich gelang es in der Pet­ten­sie­de­ler Stra­ße 5, in Sicht­wei­te der B2, das Dienst­lei­stungs­an­ge­bot der auf­stre­ben­den Gemein­de aus­zu­bau­en. Das täg­li­che Ange­bot, das Auto selbst bei einer Prüf­organ­si­sa­ti­on vor­zu­fah­ren, sei kei­ne Kon­kur­renz zum Prüf­ser­vice in den Werk­stät­ten, son­dern eine gute Ergän­zung. Für den idea­len Stand­ort im Raum von Herolds­berg über Neun­kir­chen am Brand bis Grä­fen­berg gebe es in Ecken­tal hin­rei­chend Potenzial.

Der Nürn­ber­ger Nie­der­las­sungs­lei­ter Sven Ber­ger gab Ein­blicke in die Arbeit der seit fast 100 Jah­ren bestehen­den DEKRA als glo­bal täti­ge Exper­ten­or­ga­ni­sa­ti­on „für eine siche­re und nach­hal­ti­ge Welt“. Die Prüf­stel­le Ecken­tal ergän­ze das Prüf­stel­len­netz der DEKRA Nie­der­las­sung Nürn­berg mit 140 Mit­ar­bei­tern und 10 Prüf­stel­len ide­al, wobei nach wie vor zu zwei Drit­teln bei den Werk­statt-Part­nern geprüft werde.

Dass es „krea­ti­ven Köp­fen gelun­gen“ sei, trotz eines Man­gels an frei ver­füg­ba­rem Gewer­be­grund einen Stand­ort für die DEKRA Prüf­stel­le Ecken­tal zu fin­den, freut Ilse Döl­le. Dank die­ses Enga­ge­ments und der rich­ti­gen Ent­schei­dun­gen kön­ne die Gemein­de ihrer Rol­le als Mit­tel­zen­trum gerecht werden.

Die DEKRA Prüf­stel­le Ecken­tal bie­tet die regel­mä­ßi­ge Haupt­un­ter­su­chung sowie Ände­rungs­ab­nah­men an für Pkw und Motor­rä­der, Trans­por­ter, Wohn­mo­bi­le und Anhän­ger sowie land- und forst­wirt­schaft­li­che Fahr­zeu­ge. Nach Ter­min­ver­ein­ba­rung sind auch wei­te­re gut­ach­ter­li­che Dienst­lei­stun­gen möglich.

Geöff­net ist die Sta­ti­on mon­tags bis frei­tags von 8 bis 17 Uhr sowie jeden zwei­ten Sams­tag im Monat von 8.30 bis 12.30 Uhr. Die vor­he­ri­ge Buchung von HU-Ter­mi­nen ist mög­lich: www​.dekra​.de/​e​c​k​e​n​tal