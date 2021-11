Der 19-jäh­ri­ge Stür­mer und unse­re Sel­ber Wöl­fe pass­ten nicht zusammen

Unse­re Sel­ber Wöl­fe und Maxim Kry­vorut­s­kyy haben in der ver­gan­ge­nen Woche den vor Sai­son­be­ginn geschlos­se­nen Ver­trag auf­ge­löst. Der Stür­mer hat dar­auf­hin auch gleich sei­ne Zel­te in Selb abge­bro­chen. Maxim Kry­vorut­s­kyy, der 7 Pflicht­spie­le für unse­re Wöl­fe in der DEL2 absol­viert hat, wird sich einem ande­ren Club anschließen.

Der VER Selb e.V. bedankt sich bei Maxim Kry­vorut­s­kyy für sei­nen Ein­satz und wünscht ihm per­sön­lich als auch sport­lich alles Gute!