Land­kreis Lich­ten­fels: Letz­te Gele­gen­heit zur Abga­be von Pro­blem­müll in die­sem Jahr

Samm­lung für pri­va­te Haus­hal­te am 27. Novem­ber 2021 Am Sams­tag, 27. Novem­ber 2021, fin­det in Lich­ten­fels auf dem Schüt­zen­platz letztmals…