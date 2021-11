Auch wenn der Ecken­ta­ler Weih­nachts­markt auch in die­sem Jahr lei­der nicht statt­fin­den kann: Vor weni­gen Tagen hat das neue Ecken­ta­ler Christ­kind sei­nen himm­li­schen, ehren­amt­li­chen Dienst ange­tre­ten. Die Ent­schei­dung zwi­schen drei bezau­bern­den Bewer­be­rin­nen ist der Jury äußerst schwer gefal­len, betont die Erste Bür­ger­mei­ste­rin Ilse Döl­le: Aus allen drei schrift­li­chen Bewer­bun­gen war her­aus­zu­le­sen, dass die Auf­ga­be den viel­sei­tig enga­gier­ten jun­gen Frau­en eine Her­zens­an­ge­le­gen­heit wäre. Nach der per­sön­li­chen Vor­stel­lung fiel die Wahl auf Ele­na Unbehaun.

Pfad­fin­de­rin mit Theatererfahrung

Die 16-jäh­ri­ge Elf­kläss­le­rin hat am Gym­na­si­um Ecken­tal schon Thea­ter­er­fah­rung gesam­melt und ist seit vie­len Jah­ren unter ande­rem bei den Pfad­fin­dern enga­giert. Auch auf dem Pfer­de­rücken kennt sie sich aus, wobei das Christ­kind eher als beflü­gelt denn als berit­ten bekannt ist.

Nun freut sich Ele­na schon dar­auf, als Him­mels­bo­tin ab dem 1. Advents­wo­chen­en­de Freu­de in Ecken­tal zu ver­brei­ten. Beson­ders am Her­zen lie­gen ihr die Kin­der mit ihren gro­ßen Erwar­tun­gen an ein Christ­kind. Als mit Cla­ris­sa Kusch 2015 das erste Ecken­ta­ler Christ­kind sei­nen Dienst antrat, war Ele­na Unbe­haun mit 10 Jah­ren selbst bezau­bert vom himm­li­schen Auftritt.

Auf dem Ecken­ta­ler Weih­nachts­markt hät­te das Ecken­ta­ler Christ­kind die­ses Jahr sei­nen Pro­log vom Bal­kon über der Büche­rei her­ab vor­ge­tra­gen. Eigent­lich eine Ersatz­lö­sung, weil es zur Ver­mei­dung von gro­ßem Gedrän­ge kei­ne Büh­ne geben soll­te – ande­rer­seits auch eine viel­ver­spre­chen­de Aus­sicht, die ein wenig an das Nürn­ber­ger Christ­kind erinnert.

Online-Pro­log und Ein­sät­ze für Ein­rich­tun­gen, Ver­ei­ne und ‑Kin­der­gär­ten

Statt der abge­sag­ten Weih­nachts­markt-Eröff­nung wird erwo­gen, dass sich das Christ­kind im Advent per Online-Video mit sei­nem Pro­log an die Ecken­ta­ler Kin­der und Erwach­se­nen wen­det. Details dazu wer­den noch ver­öf­fent­licht. Je nach Pan­de­miela­ge kön­nen auch Ecken­ta­ler Ein­rich­tun­gen, Kin­der­gär­ten und Ver­ei­ne (unter Vor­be­halt und Ein­hal­tung aktu­el­ler Auf­la­gen) auf einen Besuch des Ecken­ta­ler Christ­kinds bei Ver­an­stal­tun­gen hof­fen. Ter­min­wunsch­zet­tel kön­nen im Rat­haus bei Danie­la Grüntha­ler abge­ben (Tele­fon 09126 903–276 oder per E‑Mail an daniela.​gruenthaler@​eckental.​de

Die Ver­wal­tungs­fach­wir­tin legt die Vor­be­rei­tung von Ele­na Unbe­haun in bewähr­te Hän­de: Sän­ge­rin und Stimm­trai­ne­rin Fabi­en­ne Car­ry lei­tet an beim wir­kungs­vol­len Spre­chen, Damen­schnei­der­mei­ste­rin San­dra Zel­ler wird das vor sechs Jah­ren von ihr gefer­tig­te Gewand anpassen.

Für ein Jahr über­nimmt Ele­na Unbe­haun das himm­li­sche Amt des Christ­kinds. Lei­der hän­gen die Mög­lich­kei­ten ihres Wir­kens davon ab, wel­che Ver­an­stal­tun­gen ange­sichts der Coro­na­zah­len durch­ge­führt wer­den kön­nen. Das Christ­kind jeden­falls ist bestens gerüstet.