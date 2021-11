Am Sonn­tag, 21. Novem­ber um 12 Uhr prä­sen­tiert die Pro­jekt­werk­statt des BUND Natur­schutz im Licht­spiel­ki­no den Doku­men­tar­film „Aus Lie­be zum Über­le­ben“. Regis­seur Bert­ram Ver­haag begibt sich auf eine Rei­se zu acht muti­gen Men­schen, die sich abge­wen­det haben von Kon­ven­tio­nen, Agrar­gif­ten und unmensch­li­chen Arbeits­wei­sen. Jeder der gezeig­ten Prot­ago­ni­sten erzählt sei­ne ganz per­sön­li­che Geschich­te von Äckern, von Regen­wür­mern, Kuh­hör­nern, von der Stil­le, von suh­len­den Schwei­nen und von der Ehr­furcht vor dem Leben. Was den Film aus­macht ist der Mut, der die­se außer­ge­wöhn­li­chen Men­schen aus­zeich­net. Mut, für eine ande­re Art der Land­wirt­schaft ein­zu­ste­hen und auf sein Herz zu ver­trau­en. Im Anschluss an den Film gibt es die Mög­lich­keit zum Gespräch mit Akteu­ren aus Regi­on Bam­berg. Der Ein­tritt zur Ver­an­stal­tung, die in Koope­ra­ti­on mit der Sola­wi Bam­berg und dem Zen­trum Welt­erbe statt­fin­det, ist kosten­los. Im Kino gilt die 2G-Regel, das bedeu­tet alle Gäste müs­sen einen Impf- oder Gene­se­nen-Nach­weis vorlegen.