Auf­grund der gro­ßen Impf­nach­fra­ge muss der Tour­plan des Impf­bus­ses für Diens­tag, 16. Novem­ber, umge­stellt wer­den. Der Bus hält dem­nach von 10.30 bis 14 Uhr und damit zwei Stun­den län­ger als ursprüng­lich geplant in Bei­kheim (Alte Schu­le) und ist im Anschluss von 14.30 bis 16 Uhr in Schnecken­lo­he auf dem ehe­ma­li­gen Schul­hof anzu­tref­fen. Die Hal­te­stel­le in Möd­litz entfällt.