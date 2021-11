Die Bür­ger­ver­samm­lun­gen der Stadt Wai­schen­feld am 22. Novem­ber 2021 in Wai­schen­feld sowie am 1. Dezem­ber 2021 in Lan­gen­loh müs­sen auf­grund der ange­spann­ten Coro­na-Lage entfallen.