Auch in die­sem Jahr fin­det in den Räu­men des Hospiz­ver­eins in der Bir­ken­fel­der Str. 27 in Forch­heim ein Weih­nachts­ba­sar statt. Ange­bo­ten wer­den selbst­ge­mach­te Mar­me­la­den, Auf­stri­che, Plätz­chen, Leb­ku­chen, Stol­len u.v.m. Hand­ar­bei­ten aus Wol­le und Stoff, schö­ne Din­ge aus Papier, Holz und ande­ren Mate­ria­li­en berei­chern unser Sortiment.

Der Weih­nachts­ba­sar beginnt am 1. Advents­sonn­tag, 28. Novem­ber in der Zeit zwi­schen 14 und 18 Uhr. Dar­über hin­aus besteht bis ein­schließ­lich 22. Dezem­ber die Mög­lich­keit, wäh­rend der Büro­zei­ten – Diens­tag und Don­ners­tag 10 – 12 Uhr, Mitt­woch 16 – 18 Uhr – die Arti­kel zu erwerben.

Der Erlös des Weih­nachts­ba­sars kommt zu 100% der Hospiz­ar­beit im Land­kreis Forch­heim zugu­te, alle Inter­es­sier­ten sind herz­lich ein­ge­la­den. Die aktu­el­len Hygie­ne­maß­nah­men wer­den eingehalten.