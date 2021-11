Eggols­heim – LIAS-Gru­be infor­miert über Ver­an­stal­tungs­ter­mi­ne! ACH­TUNG: Je nach aktu­el­ler Inzi­denz-Lage behal­ten wir uns vor, das Ange­bot kurz­fri­stig abzu­sa­gen! Treff­punkt für Veranstaltungen:Soweit nicht anders ange­ge­ben, die Über­sichts­ta­fel mit dem Sym­bol Gelb­bau­chun­ke am Ein­gang des Frei­ge­län­des der Umwelt­sta­ti­on Lias-Gru­be. Soweit nicht anders ange­ge­ben, Kosten pro Per­son: 5,00 Euro und 0,50 Euro. Ermä­ßi­gung für Mit­glie­der des För­der­ver­eins. Anmel­dung und wei­te­re Infor­ma­ti­on: Eine Anmel­dung erfor­der­lich über unse­re Web­sei­te www​.umwelt​sta​ti​on​-lias​gru​be​.de per Tele­fon 09545 950399 oder per Mail info@​umweltstation-​liasgrube.​de.

Hier die Termine:

25.11. Fach­sprech­stun­de: Pho­to­vol­ta­ik – sau­be­re Natur­ener­gie von der Sonne

Heu­te dreht sich alles um Strom­erzeu­gung durch Pho­to­vol­ta­ik. Der Vor­trag beleuch­tet wich­ti­ge Aspek­te der Pla­nung einer PV-Anla­ge, der Strom­spei­che­rung und ‑nut­zung, sowie Ein­satz­mög­lich­kei­ten bei Wär­me­pum­pen und Elektromobilität.

Refe­rent: Wil­li Har­ham­mer, Weissenohe

Don­ners­tag, 19:30

Für Erwachsene

Ort: Semi­nar­raum der Umwelt­sta­ti­on Lias-Grube

Der Ein­tritt ist frei, um Anmel­dung wird gebeten

26.11. Win­ter­kranz aus Wei­den flechten

Aus Wei­den und Natur­ma­te­ria­li­en flech­ten wir einen win­ter­li­chen Kranz. Gespielt und gerät­selt wird auch.

Frei­tag, 14:30–16:30

Für die gan­ze Familie

02.12. Zwer­ge in der Weihnachtswerkstatt

Damit es in der kal­ten Jah­res­zeit zuhau­se noch gemüt­li­cher wird, basteln wir weih­nacht­li­che Dekoration.

zzgl. 1 € Mate­ri­al­ko­sten­pau­scha­le pro Person

Don­ners­tag, 14:00–16:00

Für Kin­der von 3 – 6 Jah­ren + Begleit­per­son, bei­de kostenpflichtig

16.12. Weih­nachts­baum für Tiere

Für die Tie­re in der Lias-Gru­be schmücken wir einen fest­li­chen Baum. Außer­dem schau­en wir, was die Tie­re in der kal­ten Jah­res­zeit alles machen.

Don­ners­tag, 14:30–16:30

Für Kin­der von 3–6 Jah­ren + erwach­se­ne Begleit­per­son, bei­de kostenpflichtig

21.12. Win­ter­sonn­wend­feu­er

Wir ent­fa­chen in der läng­sten Nacht des Jah­res ein Feu­er, das böse Gei­ster ver­trei­ben soll.

Sol­che Sonn­wend­feu­er haben eine lan­ge Tra­di­ti­on – sie wur­den schon in früh­zeit­li­chen Kul­tu­ren gefei­ert. Mit Spie­len und Rät­seln machen wir uns auf die Suche, war­um die Win­ter­son­nen­wen­de ein Grund für ein Fest ist.

Diens­tag, 15:30–17:30

Für die gan­ze Familie