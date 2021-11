Infor­ma­tio­nen zum Infektionsgeschehen

Lei­der gibt es im Land­kreis ein wei­te­res Todes­op­fer zu mel­den. Ver­stor­ben an/​mit Coro­na ist ein 74-jäh­ri­ger Mann mit bekann­ten Vor­er­kran­kun­gen. Vom Infek­ti­ons­ge­sche­hen betrof­fen waren in die­ser Woche auch eini­ge Schu­len, dar­un­ter die Grund­schu­len in Markt­red­witz, Wei­ßen­stadt und Markt­leu­then, die Real­schu­le Markt­red­witz, aber auch die Gym­na­si­en in Selb und Marktredwitz.

Hier noch die Ter­mi­ne für Frei­es Impfen:

Sams­tag, 13.11.2021, 14:00 bis 17:00 Uhr, Impf­zen­trum, Rot­Kreuz-Stra­ße 7, 95632 Wun­sie­del ;

; Mitt­woch, 17.11.2021, 09:00 bis 12:00 Uhr, Impf­zen­trum, Rot-Kreuz­Stra­ße 7, 95632 Wun­sie­del ;

; Don­ners­tag, 18.11.2021, 12:00 bis 14:00 Uhr, VHS Selb, Les­sing­stra­ße 8, 95100 Selb

Aktu­el­le Zahlen

Neue Fäl­le: 59

Fäl­le gesamt: 5.927

Virus­mu­ta­tio­nen (VOC): 2.080

Erkrank­te: 477

Gene­se­ne: 5.247

Todes­fäl­le: 203

7‑Ta­ges-Inzi­denz: 451,55

Imp­fun­gen im Impf­zen­trum gestern: 152

Imp­fun­gen im Impf­zen­trum gesamt: 64.335

Imp­fun­gen bei Haus­ärz­ten gesamt: 39.454

Schnell­tests am loka­len Test­zen­trum gestern: 45

PCR-Tests am loka­len Test­zen­trum gestern: 82

Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge – COVID19-Patienten

Stand­ort Marktredwitz

Gesam t: 8

davon All­ge­mein­bet­ten: 8

davon Inten siv­bet­ten: 0

Stand­ort Selb:

Gesamt: 15

davon All­ge­mein­bet­ten: 13

davon Inten­siv­bet­ten: 2